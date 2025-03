XV de France : Antoine Dupont éclipsé, du jamais-vu depuis un siècle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le XV de France ne se résume pas à Antoine Dupont, et c'est sans doute ce qui explique la dangerosité de cette équipe. Le danger peut venir de partout, notamment des ailes où la fusée Louis Bielle-Biarrey a été intenable durant le Tournoi des VI Nations. A seulement 21 ans, le joueur de l'UBB a égalé, ce samedi, un record vieux de 100 ans.

Que ce fût dur, mais le XV de France a remporté le Tournoi des VI Nations, pour la première fois depuis 2022, en battant l’Écosse ce samedi (42-27). Une juste récompense pour la bande à Antoine Dupont, blessé et qui a observé la victoire de son équipe depuis les tribunes du Stade de France. De quoi effacer la déception du Mondial 2023 ? Pour Fabien Galthié, la cicatrice reste présente, mais le groupe grandi, à l’image de Louis Bielle-Biarrey, encore intenable sur son côté.

Bielle-Biarrey a fait oublié Dupont

« On a quand même perdu Antoine (Dupont) et Pierre-Louis (Barassi). Mais l’équipe a été tellement forte et puissante… Derrière, on a enchaîné sur cette finale. Je crois donc qu’on se construit. Aujourd’hui, on se connaît tellement bien qu’on est capable de se dire les choses, de réagir très justement dans des situations parfois chaotiques. C’est ce qui s’est passé. L’équipe est meilleure que celle de 2023, elle a progressé justement parce qu’elle est passée par 2023 » a déclaré le sélectionneur du XV de France, avant de s’arrêter sur l’incroyable exploit de LBB.

« Il est un bon exemple à suivre »

A 21 ans, le joueur de l’UBB a inscrit huit essais dans la compétition. Du jamais-vu depuis 1925 et la performance de l’Ecossais Ian Smith. « Quant à Louis, malgré son jeune âge, il est en progression constante et a compris des choses qu’on ne découvre qu’au niveau international sur la notion de combat, d’agressivité, de jeu en l’air. Il est un bon exemple à suivre pour beaucoup de joueurs » a confié Galthié dans des propos rapportés par Rugbyrama. Quand Dupont n’est pas là, le XV de France danse quand même.