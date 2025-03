Dupont souffre le martyre, son remplaçant lui offre le plus beau des cadeaux !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En s’imposant face à l’Écosse ce samedi soir (35-16), le XV de France a remporté le Tournoi des 6 Nations pour la première fois depuis son Grand Chelem en 2022. Une rencontre remportée sans Antoine Dupont, gravement blessé au genou contre l’Irlande et pour qui Maxime Lucu, son remplaçant, a eu des mots au coup de sifflet final.

Le XV de France l’a fait. Trois ans après leur Grand Chelem de 2022, les Bleus ont ajouté une nouvelle ligne à leur palmarès en remportant le Tournoi des 6 Nations, grâce à leur victoire face à l’Écosse (35-16). Un succès qui fait du bien après l’échec de la Coupe du monde 2023.

« On avait beaucoup de tristesse pour lui »

« Ça fait du bien. Il y a beaucoup de fierté et de bonheur. Ce sont des moments qui sont beaux à voir et à vivre, donc c'est cool de gagner ce tournoi-là, avec les moments qu'on a traversés. Après la Coupe du Monde, venir gagner ici chez nous, ça a été un match difficile, on l'a vu en première mi-temps, on a eu beaucoup de pression. Franchement, c'est un plaisir », a confié Maxime Lucu au micro de France 2 à l’issue de la rencontre. « Ce qu'on s'est dit en première mi-temps ? De s'enlever cette pression. De se lâcher, de profiter aussi du moment et de pas les regarder jouer, parce que c'est une équipe qui, quand elle joue dans l'avancée, elle est difficile. On voulait juste enlever ça, et en fait, on a tellement pensé à gagner et à le faire qu'on a eu un peu de mal au démarrage. Après, quand le banc est rentré, encore une fois chapeau à eux. »

« On a été le chercher pour lui et pour les mecs qui ont été blessés »

« Si on réalise la portée de l'exploit ? Oui, on le mesure, on l'avait déjà mesuré la semaine dernière. On a fait un énorme exploit en Irlande, et il fallait confirmer aujourd'hui (samedi). C'est bien pour le groupe, les supporters, on redonne un peu de sourire au rugby français », a ajouté Maxime Lucu, avant d’avoir des mots pour le grand absent de la soirée, Antoine Dupont, qu’il a remplacé ce samedi soir : « Il donne beaucoup pour le rugby français, beaucoup pour sa personne. De le voir échouer à un match du trophée, on avait beaucoup de tristesse pour lui. Il a eu du mal cette semaine, il a eu très mal dans la douleur, mais aussi dans la tête, donc aujourd'hui, on a été le chercher pour lui et pour les mecs qui ont été blessés, mais surtout pour lui, parce qu'il le mérite amplement. »