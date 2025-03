Retour d'Antoine Dupont : La bombe est lâchée !

Axel Cornic

Alors que le XV de France va disputer une finale pour le titre en cette dernière journée du 6 Nations 2025, Antoine Dupont sera dans les tribunes du Stade de France. Le capitaine français, considéré comme le meilleur joueur du monde, s’est en effet gravement blessé au genou et devrait être absent au moins jusqu’en décembre prochain.

La victoire en Irlande est rentrée dans l’histoire, avec un record de points à l’Aviva Stadium pour le XV de France (27-42). Mais cette rencontre a surtout été marquée par la blessure d’Antoine Dupont, qui a dû sortir avant même la demi-heure de jeu. Touché au genou en marge d’un ruck, le demi de mêlée a été victime d’une rupture des ligaments croisés, avec lésion au ligament collatéral et du ménisque interne. Un coup d’arrêt, alors qu’il semblait véritablement survoler la planète rugby depuis un an.

Antoine Dupont : Le scandale qui va faire du bruit !

« Antoine est avec nous mais il souffre »

Lors de la conférence de presse avant le match contre l’Ecosse (ce samedi, 21h), Fabien Gathié a évidemment eu quelques mots pour son capitaine, qui est d’ailleurs resté auprès du XV de France en attendant son opération. « Antoine est avec nous mais il souffre. Sa présence dans les murs avec nous et son absence sur le terrain vont nous nourrir pour construire notre détermination » a déclaré le sélectionneur français, qui va devoir faire sans Antoine Dupont au moins jusqu’au prochain Tournoi des 6 Nations.

Pourtant, certains le voient revenir plus tôt que prévu. Vlok Cilliers a en effet expliqué sur Netwerk24 que Dupont pourrait s’inspirer d’une autre star... pour retrouver le XV de France dès le mois de novembre ! « Antoine fera tout ce qui est en son pouvoir pour être en forme. Ils joueront les Boks dans huit mois » a déclaré l’ancien international sud-africain, évoquant le test-match du 8 novembre prochain face aux Springboks. « Tout dépend de la rapidité et de la force avec laquelle il pourra revenir. Siya a montré avant la Coupe du monde 2023 que c'était possible ». Siya Kolisi, capitaine de l’Afrique du Sud, avait réussi à récupérer en seulement 119 jours d’une blessure au genou pour disputer la Coupe du monde 2023.