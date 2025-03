Daniel Riolo : L’incroyable clash avec… son fils !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche, le retour d'Adrien Rabiot au Parc des Princes a, comme prévu, été agité. Le joueur de l'OM a été insulté, tout comme ses parents, et Daniel Riolo n'a pas hésité à afficher son mécontentement face à cette situation. Un avis qui n'est visiblement pas partagé par son fils.

Rabiot : Désaccord dans la famille Riolo

« Est-ce que t’as essayé d’en parler avec des jeunes ? Je l’ai fait avec mon fils qui était au Parc, supporter du PSG. Il ne comprend pas. Il dit que c’est le foot, ça a toujours été comme ça », s'agace le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant de poursuivre.

«Je lui ai expliqué de ne plus jamais tenir ce discours devant moi»

« Il a fallu que vraiment, il n’y pas que dans L’After je suis capable de m’agacer, je lui ai dit : "Est-ce qu’il y a un moment on peut passer à autre chose ?". Il revenait sans arrêt avec "oui mais ça a toujours été ça. Et Barcola machin…". Je lui ai expliqué de ne plus jamais tenir ce discours devant moi », ajoute Daniel Riolo.