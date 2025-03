Officiel : Le PSG annonce une signature inédite !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours très actif dans sa quête de partenariat, le PSG vient d'en annoncer un nouveau. Il s'agit d'une collaboration avec Novotel qui va présenter des « Legendary Rooms ». Un concept décrit comme inédit par les deux parties qui permettra aux fans du club de la capitale de revivre la carrière de légendes du PSG.

Le PSG vient d'officialiser une nouvelle collaboration. Cette fois-ci, c'est avec Novotel. Les hôtels du groupe vont proposer des « Legendary Rooms » qui offriront des expériences inédites au client. Des chambres à l'effigie des légendes du clubs permettront de retracer leur carrière et donc aux fans de revivre le parcours des plus grands noms de l'histoire du PSG grâce à un aménagement unique composé de souvenirs, décorations ou encore d'écrans interactifs. Un partenariat inédit qui enchante Jean-Yves Minet, Directeur international de la marque Novotel.

Legendary Rooms, concept inédit au PSG

« Pour Novotel, le voyage va au-delà de la destination : c’est une question de passion, d’expériences et de moments inoubliables dont les Legendary Rooms font pleinement partie. Ces chambres s’appuient sur le succès remarquable de La Suite Novotel by ALL.com, aménagée au sein du Parc des Princes, qui a suscité l’engouement des fans du monde entier. Notre nouveau concept de chambre expérientielle, imaginé avec le Paris Saint-Germain, permettra de faire vivre aux fans du monde entier des expériences inédites et inoubliables célébrant leur joueur préféré. Plus qu’un séjour, c’est une immersion dans les plus beaux moments du Club », explique-t-il dans le communiqué officiel du PSG.

«Faire vivre aux fans du monde entier des expériences inédites et inoubliables»

Nicola Ibbetson, Directrice des partenariats internationaux du Paris Saint-Germain, s'est également réjouie de cet accord : « Pour Novotel, le voyage va au-delà de la destination : c’est une question de passion, d’expériences et de moments inoubliables dont les Legendary Rooms font pleinement partie. Ces chambres s’appuient sur le succès remarquable de La Suite Novotel by ALL.com, aménagée au sein du Parc des Princes, qui a suscité l’engouement des fans du monde entier. Notre nouveau concept de chambre expérientielle, imaginé avec le Paris Saint-Germain, permettra de faire vivre aux fans du monde entier des expériences inédites et inoubliables célébrant leur joueur préféré. Plus qu’un séjour, c’est une immersion dans les plus beaux moments du Club ».