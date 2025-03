PSG : Pierre Ménès «bousculé» par un dirigeant, il dit tout !

Amadou Diawara

Pierre Ménès a eu la chance de disputer un match amical avec des personnalités du PSG, et ce, lors de la présidence de Michel Denisot (1991-1998). Comme révélé par le journaliste français, ce dernier l'a privé d'un but tout fait, et ce, en le bousculant alors qu'il était l'arbitre de la rencontre.

Lors de la présidence de Michel Denisot (1991-1998), Pierre Ménès était très proche du PSG. En effet, le journaliste français a vécu des moments privilégiés avec le club de la capitale.

Pierre Ménès a joué avec le PSG

Dans une vidéo publiée sur son compte YouTube Pierrot Le Foot, Pierre Ménès a révélé qu'il avait déjà joué des matchs avec des personnalités du PSG. D'ailleurs, le journaliste français a raconté une très belle anecdote sur l'un de ses duels avec Michel Denisot, ex-président du club rouge et bleu, qui était pourtant l'arbitre de la rencontre.

«Denisot passe devant moi, me bouscule et me dit : "pardon"»

« Je suivais à l’époque le PSG en Coupe d’Europe, et dans les déplacements, il y avait un match qui était organisé entre les journalistes et le PSG, c’est à dire les dirigeants, l’entraîneur et parfois même le joueur qui était 16e ou 17e (dans la liste de l'effectif. Il n'était donc pas sur la feuille du match de l'équipe première du PSG). Le premier match que j’ai fait, c’était à Glasgow avec Jean-Jacques Goldman, et le fils de Goldman marque un but. Goldman me regarde et fait : "bah je croyais que tu travaillais tes matchs toi". (...) On m’avait prévenu qu’en général (Michel) Denisot arbitrait et trichait de façon éhontée. Et d’ailleurs, à un moment donné, il y a une passe en retrait mal assurée pour le gardien, je vais pour marquer dans le but vide, et Denisot passe devant moi, me bouscule et me dit : "pardon". Du coup je n’ai pas pu marquer. C’était très rigolo », a reconnu Pierre Ménès.