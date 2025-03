Mbappé : «Retour à la case départ», le coup de gueule en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A cause d’interventions illicites envers Declan Rice et Leandro Trossard pendant le choc entre Arsenal et Chelsea dimanche dernier (1-0), Wesley Fofana s’est attiré les foudres de quelques supporters limités des Gunners qui se sont empressés de le comparer entre autres à un singe. Une aberration pour la Fédération française de football et Kylian Mbappé qui ont tout deux fait part de leur indignation.

Wesley Fofana est au cœur de l’actualité de l’équipe de France depuis le début de la semaine. Et ce, bien qu’il n’ait pas été sélectionné par Didier Deschamps pour les quarts de finale de Ligue des nations contre la Croatie ce jeudi et dimanche soir. Fofana fait parler de lui pour une autre raison bien plus triste qu’une non-sélection. Dimanche dernier, lors de la défaite des siens face à Arsenal (1-0), le défenseur de Chelsea a piétiné Declan Rice et a été l’auteur d’un tacle appuyé sur Leandro Trossard.

Fofana victime d’insultes racistes, la FFF monte au créneau

Deux actions qui lui ont valu une vague de haine injustifiée de la part de certains supporters d’Arsenal sur les réseaux sociaux. Injures raciales et compagnie, Wesley Fofana a tout eu et a regretté qu’en 2025, la société soit toujours à un stade si arriérée de la mixité, en publiant une Story Instagram pour dénoncer cette injustice. La Fédération française de football a condamné par le biais d’un communiqué les insultes racistes proférées à Fofana, le président Philippe Diallo a lui aussi apporté son soutien au joueur de Chelsea et de l’équipe de France.

«C'est pathétique, il n'y a rien qui change»

De passage en conférence de presse mercredi, la veille du quart de finale aller de Ligue des nations opposant la Croatie à l’équipe de France à Split, Kylian Mbappé a poussé un coup de gueule. « Je l'ai su un quart d'heure avant d'arriver. C'est pathétique, il n'y a rien qui change. C'est dur de se dire qu'en 2025 on retourne à la case départ. Je veux dire à Wes' que je le soutiens, qu'on le soutient tous. Ce n'est pas juste des paroles, on est tous là pour lui ». a confié le capitaine de l’équipe de France.