Ousmane Dembélé, l’addiction qui l’a rendu dingue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec ses 22 buts rien qu’en 2025 sous la tunique du PSG, Ousmane Dembélé est sans contestation possible l’attaquant tricolore phare de ce premier trimestre, devant son grand ami Kylian Mbappé. La régularité et le réalisme dont il fait désormais preuve n’a jamais été un acquis comme le souligne Jacques Bayle, ex-adjoint de Rolland Courbis au Stade Rennais. Dembélé avait d’ailleurs une fâcheuse habitude à se mettre en retard… pour des jeux vidéos !

Ousmane Dembélé, à seulement 18 ans, disputait son premier match professionnel au Stade Rennais en novembre 2015. Par la suite, tout est allé très vite pour celui qui devenait champion du monde avec l’équipe de France un peu plus de deux ans plus tard en Russie et ce, après avoir connu une éclosion fulgurante à Rennes et deux transferts à un an d’intervalle du côté du Borussia Dortmund et du FC Barcelone.

«C’était un petit, il manquait de sérieux»

Mais avant tout ce succès et la régularité dont il fait preuve 10 ans après sous les ordres de Luis Enrique au PSG, Ousmane Dembélé a peiné à adopter une telle discipline à ses débuts professionnels. C’est en effet ce que raconte Jacques Bayle, ancien coach adjoint de Rolland Courbis au Stade Rennais, dans les colonnes de La Provence ce jeudi. « Rolland le voit et dit : « Mais qu’est-ce que c’est que ce joueur ? ». Il n’a pas hésité à le lancer. Il explose dès le premier entraînement. Il n’a que 18 ans. C’était un petit, il manquait de sérieux ».

«Il fallait aller le chercher parce qu’il jouait à la Play(station), était toujours en retard»

Consultant pour Maritima Médias depuis 2020, Jacques Bayle a révélé la mauvaise habitude qu’avait Ousmane Dembélé avec son addiction envers les consoles de jeux vidéos. Ce qui le mettait souvent en retard et chamboulait ses préparations. « Il fallait aller le chercher parce qu’il jouait à la Play(station), était toujours en retard. Des petits trucs, mais jamais rien de méchant. C’est toujours pareil avec les surdoués. Ils doivent aussi travailler ». A présent, Ousmane Dembélé semble avoir trouvé un équilibre personnel, familial et professionnel qui lui permet d’être une arme à destruction massive au PSG et d’être indiscutable en équipe de France…