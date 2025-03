«J’ai pris une claque», le choc avec Zidane !

Axel Cornic

Dans un long entretien accordé à L’Equipe, Franck Ribéry se livre sur son actualité et surtout sa carrière de joueur professionnel. Il y raconte notamment sa première rencontre avec Zinédine Zidane, devenu ensuite son coéquipier en équipe de France, en marge de la Coupe du monde 2006.

Il y a des joueurs qui marquent toute une génération. Idole de France ‘98, Zinédine Zidane est l’une des figures les plus célèbres du football des 30 dernières années. Et ça ne s’est pas arrêté au stade de joueur, puisqu’il a même transcendé les foules avec une reconversion plus que réussie en devenant entraineur et remportant notamment trois Ligues des Champions avec le Real Madrid.

La première rencontre avec Zidane

Même les plus grands étaient comme des enfants devant Zidane et c’est notamment le cas de Franck Ribéry. « Quand j’arrive à Tignes avant la Coupe du monde, la première personne sur qui je tombe dans l’ascenseur, c’est Zizou. J’ai pris une claque de bonheur ! » a expliqué l’ancien international français dans L’Equipe, évoquant sa première rencontre avec son idole en marge de la Coupe du monde 2006.

« Vraiment, je paierais pour revivre ça ! »

« Je n’ai pas honte de le dire : j’étais un petit garçon, le gars de ma cité de Boulogne que je revoyais faire la fête dans la rue en 1998 » a confié Franck Ribéry, qui n’aura disputé qu’une seule compétition avec Zinédine Zidane. « Et là, Zizou devant moi, dans l’ascenseur... J’étais choqué ! Mais il m’a mis tout de suite à l’aise, simple comme toujours, avec les mots sympas. J’étais sur mon nuage. J’ai tout réalisé plus tard. Vraiment, je paierais pour revivre ça ! »