Le Qatar veut partir, une star du PSG sort du silence !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En témoignant de son envie de quitter le Parc des Princes pour avoir son propre stade, le PSG est depuis des mois au cœur d'un conflit avec la mairie de Paris. Forcément le projet suscite énormément de réactions à commencer par celle de Teddy Riner, quintuple champion olympique de judo et très attaché au club de la capitale.

Licencié au PSG et fervent supporter du club, Teddy Riner était ce dimanche l'invité de l'émission Bartoli Time sur RMC. Le champion français a partagé son avis concernant la volonté du club de vouloir son propre stade et ainsi quitter le Parc des Princes.

Le PSG proche de quitter le Parc des Princes

Ce n'est plus un secret : les dirigeants parisiens souhaitent quitter le Parc des Princes afin d'avoir la mainmise sur leur propre stade. Un grand projet qui pourrait prendre une tournure concrète d'ici peu de temps. « Il y a deux choses. J’ai la casquette de sportif et celle d’entrepreneur. À un moment, un grand club, c’est aussi un club qui a son propre stade et qui ne loue pas ad vitam æternam avec des fonds qui sont perdus. Oui, c’est bien pour la mairie de Paris, mais économiquement parlant ce n’est pas bien pour un club. Regardez le Bayern Munich, qui possède ses infrastructures, son centre de haut niveau. Ça se passe bien. Je pense que c’est comme ça que les investisseurs réfléchissent » commente d'abord Teddy Riner.

Teddy Riner attaché au PSG

Après avoir construit déjà une magnifique carrière, Teddy Riner a été recruté par le PSG en 2017 et il a récemment renouvelé son contrat. Le champion olympique reste pour le moment très partagé concernant le projet du club et du stade. « Mais oui, l’âme et l’histoire du club, c’est au Parc des Princes. Je le comprends, bien sûr. Après, il faut aussi se placer comme ceux qui essaient de gagner, ceux qui essaient de faire vivre un club. Ça doit être compliqué. Je suis mitigé, c’est balle au centre, mais je peux comprendre » poursuit-il.