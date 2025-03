Officiel : Zidane débarque sur le groupe M6 !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La Kings League débarque en France. Après son incroyable succès en Espagne, la ligue de football à sept créée par Gérard Piqué va lancer son championnat français. Huit équipes, dirigées par des influenceurs ou des joueurs de football, disputeront, dans un premier temps, une phase régulière. En dans l'une d'entre elles, on trouve un membre de la famille Zidane.

La Kings League France, c’est parti ! Ce lundi, les capitaines des huit équipes se sont réunis au Dojo de Paris à l’occasion d’une draft. Dans cette compétition, lancée par Gérard Piqué, les règles traditionnelles n’existent plus. Le but ? Révolutionner le football en faisant durer un maximum le suspense. Durant la phase régulière, huit équipes, emmenées notamment par Samir Nasri, Jérémy Menez, Adil Rami, Domingo, Michou ou Squeezie, s’affronteront, avant des playoffs qui décideront du vainqueur.

Le neveu de Zinédine Zidane se lance dans la Kings League

La soirée de ce lundi avait donc pour but de constituer les équipes. D’anciens professionnels ont joué le jeu comme Kévin Dru, passé par le Stade Rennais. On peut aussi trouver la trace d’un Driss Zidane, neveu de l’ancien coach du Real Madrid. Ce dernier a été drafté et fera partie de la formation Génération 7, emmenée par le Youtubeur Michou.

Voici les dates de diffusion

La phase régulière débutera le dimanche 6 avril et prendra fin le 5 mai. Ensuite, les playoffs prendront le relais, jusqu’au 25 mai. Les rencontres seront diffusés sur le Twitch de tous les participants, mais aussi sur M6 +.