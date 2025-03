«Mon fils», l’énorme révélation de Pierre Ménès !

Pierrick Levallet

Ce dimanche soir, l’équipe de France a totalement renversé la situation contre la Croatie. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés aux tirs au but et ont donc rejoint l’Espagne, l’Allemagne et le Portugal dans le Final 4 de la Ligue des Nations. Pierre Ménès a d’ailleurs été satisfait de la prestation d’un certain Kylian Mbappé.

L’équipe de France avait son destin en Ligue des Nations entre ses mains ce dimanche soir. Les Bleus devaient impérativement s’imposer par 2 buts d’écart s’ils voulaient au moins emmener la Croatie en prolongation. Et par l’intermédiaire de Michael Olise et Ousmane Dembélé, les hommes de Didier Deschamps ont réussi à renverser la situation, avant de s’imposer aux tirs au but. L’équipe de France a ainsi rejoint l’Espagne, l’Allemagne et le Portugal dans le Final 4 de la compétition.

Mbappé s'est transcendé contre la Croatie

Lors du match aller contre la Croatie, Kylian Mbappé s’était montré plutôt discret. Mais la star du Real Madrid a affiché un tout autre visage au retour au Stade de France. Très impliqué dans le jeu des Bleus, l’attaquant de 26 ans a été au coeur de nombreuses occasions. Pierre Ménès avoue d’ailleurs avoir été plutôt satisfait de la performance de Kylian Mbappé, même s’il n’a pas été directement décisif.

«Je l’ai trouvé très fédérateur»

« Déçu de son match ? Non, pas du tout. Vous savez, il paraît que c’est mon fils donc je trouve tout ce qu’il fait formidable. Mais j’ai trouvé qu’il s’était mis au service de l’équipe. D’abord, j’ai aimé son attitude, à l’échauffement, pendant le match, je l’ai trouvé très fédérateur. Je l’ai trouvé pour le coup très capitaine dans ce match. Il s’est mis au service de l’équipe en première période, il est à l’origine des deux buts en provoquant le coup franc transformé par Olise puis en faisant l’avant-dernière passe à Olise sur le centre en retrait sur Dembélé » a confié l’ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube.