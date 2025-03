Kylian Mbappé, le gros malaise

Pierrick Levallet

L’été dernier, le Real Madrid a frappé un très grand coup sur le mercato en signant Kylian Mbappé libre après son départ du PSG. Mais l’arrivée de la star de 26 ans a été un gros frein pour un certain Endrick. Le phénomène de 18 ans ne jouit pas du temps de jeu qu’il espérait et vivrait un certain malaise chez les Merengue.

Le Real Madrid a très certainement bouclé le plus joli coup du dernier mercato estival, avec la signature de Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le PSG, l’international français a débarqué libre chez les Merengue. Mais son arrivée a fait une victime au sein de la Casa Blanca. Bloqué par la concurrence de la star de 26 ans en attaque, Endrick ne jouit pas du temps de jeu qu’il espérait depuis le début de saison.

Mbappé provoque un malaise au Real Madrid

Comme le rapporte Relevo, Endrick traverserait une période plutôt délicate en ce moment. Le phénomène brésilien espérait avoir un meilleur statut au Real Madrid. L’attaquant de 18 ans voudrait jouer plus, malgré la présence de Kylian Mbappé, Vinicius Jr, Rodrygo et Jude Bellingham dans le secteur offensif.

Endrick craint le pire pour la Coupe du monde

Au micro de Romario TV, Endrick a d’ailleurs avoué qu’il craignait de voir l’un de ses rêves se briser si sa situation ne s’améliore pas rapidement au Real Madrid. « Pour tout vous dire, ce qui me passe par la tête, c'est que j'ai peur de ne pas participer à la Coupe du monde parce que c'est un de mes rêves » a-t-il expliqué. À suivre...