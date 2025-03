Officiel : Mbappé sur TF1, le gros coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'équipe de France de football semblait faire face à une cote de désamour ces derniers mois, la magnifique prestation contre la Croatie dimanche soir a visiblement réconcilié les Bleus et leur public. En effet, les audiences réalisées par TF1 ont été très bonnes. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ayant réuni en moyenne 6,3 millions de téléspectateurs.

Pour la première fois de l'année, l'équipe de France retrouvait la compétition. Pour l'occasion, les Bleus défiait la Croatie dans une double confrontation haletante pour une place dans le Final Four de la Ligue des Nations. Et alors que les hommes des Didier Deschamps s'étaient inclinés à Split à l'aller (0-2), ils ont inversé la tendance au Stade de France (2-0, 5-4 aux t.a.b.).

6,3 millions de téléspectateurs devant France-Croatie

Une magnifique rencontre qui pourrait d'ailleurs réconcilier l'équipe de France avec son public. Et pour cause, selon les chiffres de Médiamétrie, 6,3 millions de téléspectateurs étaient présents devant TF1 dimanche soir, soit le meilleur total de la saison pour un match de l'équipe de France. Cela représente 34,3% de part d'audience pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers.

TF1 peut espérer faire mieux pour le Final Four

Et ce n'est peut-être qu'un début. En effet, l'équipe de France s'est qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations et affrontera l'Espagne le 5 juin prochain pour une revanche de la demi-finale de l'Euro. L'occasion pour TF1 de réaliser un nouveau gros score en terme d'audiences, avant une éventuelle finale le 8 juin. Mais si la France n'est pas qualifiée, la finale sera diffusée sur la chaîne L'Équipe.