Griezmann : L’accusation surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'annonce de sa retraite internationale a fait l'effet d'une bombe, Antoine Griezmann n'a jamais officiellement expliqué les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision. Par conséquent, son silence ouvre la porte à toutes les hypothèses, et Pierre Ménès regrette cette situation, accusant le joueur de l'Atlético de Madrid de volontairement laissé planer le doute.

En septembre dernier, Antoine Griezmann annonçait sa retraite internationale à la surprise générale. Sans donner d'explication. Par conséquent, plusieurs rumeurs circulent sur ce sujet, et Pierre Ménès regrette que l'ancien joueur du FC Barcelone ne communique pas officiellement.

Pierre Ménès pas tendre avec Griezmann

« On en est tous aux supputations avec Griezmann, et c’est sa faute car c’est lui qui n’a pas donné de clés sur son arrêt. Il a dit stop, a fait son petit message, mais on ne sait pas. Toutes les suppositions sont possibles : est-ce qu’il n’a pas aimé la manière dont Deschamps l’a traité à l’Euro, est-ce qu’il n’a pas aimé que Mbappé lui soit préféré pour le brassard, est-ce qu’il voit qu’il est moins bien physiquement, car il faut aussi le reconnaître », explique-t-il sur sa chaîné YouTube, avant d'en rajouter une couche.

«Il laisse ce doute planer, et il le laisse volontairement»

« Il laisse ce doute planer, et il le laisse volontairement. Et je pense en plus, et c’est très personnel, que s’il voulait un hommage, il le voulait seul et certainement pas le partager même avec Olivier Giroud, avec lequel il s’entend très bien, je pense qu’il y a beaucoup d’égo aussi dans tout ça », ajoute Pierre Ménès.