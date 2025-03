Mbappé - Deschamps : C'est terminé !

Axel Cornic

Capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a fait son grand retour après une absence longue de plusieurs mois, qui a énormément fait parler. Et ça s’est plutôt bien passé sur le terrain, mais également en dehors, avec une relation avec le sélectionneur Didier Deschamps qui est repartie de plus belle.

Parti au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a vécu une adaptation délicate. Il n’a pas vraiment été aidé par les polémiques, notamment celles autour de son absence en équipe de France avec par exemple l’escapade à Stockholm qui lui a valu quelques problèmes. Mais tout semble être rentré dans l’ordre, puisque le Français est la grande star de l’équipe de Carlo Ancelotti.

La paix est de retour

Et pas seulement en club, puisque les choses semblent également avoir changé en sélection ! Le Parisien parle en effet d’une relation nouvellement assainie entre Mbappé et Didier Deschamps, après les petits accrocs qui ont pu exister ces derniers mois. Cela s’est d’ailleurs traduit par la qualification pour le Final Four de la Ligue des Nations, avec un renversement de vapeur lors du match retour contre la Croatie.

« Kylian a été un formidable leader depuis le début de semaine »

Cela s’est notamment traduit par une longue déclaration du sélectionneur de l’équipe de France, au sujet de Kylian Mbappé. « Il est rayonnant, Kylian a été un formidable leader depuis le début de semaine, avec des prises de parole très justes sur le terrain et en dehors, beaucoup d’enthousiasme et de volonté, et il a été le leader pour préparer ce match aussi » a déclaré Didier Deschamps. « Il a eu une période difficile, on ne va pas revenir dessus mais il a très bien pris le relais de Lloris et Varane après la Coupe du monde 2022. C’est un grand joueur et ça a été un formidable leader et capitaine sur ce rassemblement ».