Mbappé : La validation en direct de Pascal Praud !

Ce dimanche, l'équipe de France a réussi à renverser la Croatie et ses deux buts d'avance. S'il n'a pas marqué, Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a été sérieux et impliqué durant toute la rencontre. Une performance qui n'a pas échappé à Pascal Praud, qui a validé la copie rendue par Mbappé.

Au Stade de France, l'équipe de France devait remonter un retard de deux buts face à la Croatie. Grâce à Michael Olise et Ousmane Dembélé, ça a été réalisé et c'est lors des tirs au but que les Bleus ont assuré leur qualification. Kylian Mbappé n'a lui pas été décisif, mais il a quand même été très bon. Ce que Pascal Praud n'a pas manqué de souligner au micro d'Europe 1.

« Mbappé a été bon »

« Mbappé a été bon hier. Pendant l'Euro, il était fatigué, là, il était présent quand même. Il a oublié ses partenaires ? Je trouve ça sévère. Ça ne m'a pas frappé hier qu'il oublie ses partenaires », a lâché le journaliste à propos de Kylian Mbappé.

« Il est rayonnant »

Didier Deschamps a lui aussi validé la performance de Kylian Mbappé face à la Croatie. « Il est rayonnant, Kylian a été un formidable leader depuis le début de semaine, avec des prises de parole très justes sur le terrain et en dehors, beaucoup d'enthousiasme et de volonté, et il a été le leader pour préparer ce match aussi », a confié le sélectionneur de l'équipe de France.