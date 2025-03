Cherki : La grande annonce de Deschamps en pleine polémique !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Excellent avec les Espoirs durant cette trêve, Rayan Cherki n'avait donc pas été sélectionné par Didier Deschamps. Une absence de l'équipe de France qui a d'ailleurs été à l'origine d'une vive polémique suite aux propos de Karim Zeribi. C'est dans ce contexte que le sélectionneur des Bleus a lâché une annonce concernant Cherki.

En ce moment, Rayan Cherki est en grande forme. Le joueur de l'OL l'a montré avec les Espoirs, mais ce n'est pas encore suffisant pour être appelé en équipe de France par Didier Deschamps. De quoi alors faire dire à Karim Zeribi : « Je pense que Deschamps, c’est Retailleau. Je pense qu’il a un problème avec les Algériens. Je vais mettre les pieds dans le plat. Rayan Cherki et Maghnès Akliouche ? Si tu ne les sélectionne pas et que tu invites des joueurs en méforme, qui reviennent de blessure ou qui ne sont pas des titulaires indiscutables, c’est que tu as un problème avec ces garçons ».

« A lui de confirmer »

La polémique a alors éclaté suite aux propos de Karim Zeribi à l'encontre de Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France n'a d'ailleurs pas manqué d'évoquer le cas Rayan Cherki après la qualification face à la Croatie. En conférence de presse, Deschamps a lâché : « Que Rayan, comme d’autres, aient le potentiel de venir en Équipe de France A : oui, bien évidemment. Il y a du monde, à lui de confirmer. Il fait de très belles choses avec son club, il a été décisif lors de ce match contre l'Angleterre ».

« C'est une boutade »

Suite à ces propos, Karim Zeribi avait tenu à s'expliquer. Ainsi, il avait appelé à la boutade après ce qu'il avait dit sur Didier Deschamps : « Attendez les amis, calmez-vous. La comparaison avec Retailleau ? C’est une boutade ! Excusez-moi, tout les jours on entend des boutades, des comparaisons. Allons plus loin, qu’est ce qu’il y a derrière Retailleau ? Ça sous entend pour certains que Retailleau est raciste. Et pour certains ça sous-entendrait que Deschamps est raciste, or je n’ai jamais dit ça. On devient fou dans notre pays. Ils ont voulu me porter préjudice. S’il la FFF veut porter plainte, rendez-vous au tribunal ».