Cherki : Hanouna lui annonce un problème dans TPMP !

Si Didier Deschamps a appelé Désiré Doué pour ce rassemblement de mars de l’équipe de France, ça n’a en revanche pas été le cas de Rayan Cherki et Maghnes Akliouche. Deux absences qui ont été à l’origine d’une polémique suite aux récents propos de Karim Zeribi. Et voilà que cela pourrait à terme porter préjudice au joueur de l’OL et à celui de Monaco selon Cyril Hanouna.

Karim Zeribi fait partie de ceux qui auraient aimé voir Rayan Cherki et Maghnes Akliouche avec l’équipe de France en ce mois de mars. Mais voilà qu’il a tenu un discours hallucinant pour exprimer sa position. En effet, sur Sud Radio, il a balancé à propos de Didier Deschamps : « Je pense que Deschamps, c’est Retailleau. Je pense qu’il a un problème avec les Algériens. Je vais mettre les pieds dans le plat. Rayan Cherki et Maghnès Akliouche ? Si tu ne les sélectionne pas et que tu invites des joueurs en méforme, qui reviennent de blessure ou qui ne sont pas des titulaires indiscutables, c’est que tu as un problème avec ces garçons ».

« Deschamps n’est pas du tout là-dedans »

Ça a donc viré à la polémique raciste concernant Didier Deschamps et ses choix à propos de Rayan Cherki et Maghnes Akliouche. De quoi susciter de nombreuses réactions. Ça a été le cas de Cyril Hanouna, qui, sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, a lâché : « Je connais très bien Deschamps et je pense qu'il se trompe complètement. (…) Didier Deschamps n’est pas du tout là-dedans. Deschamps, il prends les meilleurs joueurs. On ne peut pas dire qu’il y a des chèvres en équipe de France. Il n’y a que des monstres. Ce sont de très bons joueurs les joueurs qu’il vient de citer, mais pour le moment, il faut qu’ils fassent encore des résultats pour être pris en équipe de France. Je ne dis pas qu’ils ne seront pas là en 2026 ».

« Il ne rend pas service aux deux joueurs »

De plus, pour Cyril Hanouna, ce qu’a dit Karim Zeribi pourrait bien se retourner contre Rayan Cherki et Maghnes Aklouche et être un problème à l’avenir. « Le problème que j’ai c’est qu’en disant ça, Karim Zeribi met une cible dans le dos de Deschamps et il ne rend pas service aux deux joueurs. Deschamps peut être qu’il avait en tête de les sélectionner au prochain rassemblement, là maintenant, c’est plus chiant », a expliqué le présentateur de TPMP.