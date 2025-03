«Deschamps a un problème avec les Algériens» : Hanouna lâche un coup de gueule !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La FFF a décidé de porter plainte après les graves accusations de l'ancien député européen Karim Zeribi. Sur l'antenne de Sud Radio, l'homme politique avait comparé Didier Deschamps à Bruno Retailleau après la non sélection de Maghnès Akliouche (AS Monaco) et de Rayan Cherki (OL). Cette polémique a aussi fait réagir Cyril Hanouna ce mardi.

« Je pense que Didier Deschamps, c’est Bruno Retailleau. Il a un problème avec les Algériens » avait confié l’ancien eurodéputé Karim Zeribi sur le plateau de Sud Radio en référence à l’absence de deux joueurs d’origine algérienne dans la dernière liste de l’équipe de France : Rayan Cherki et Maghnès Akliouche. Après ces accusations, Didier Deschamps et la FFF ont décidé de répliquer.

PSG : Kylian Mbappé annonce un accord tant attendu ?

➡️ https://t.co/J4GgCtCet1 pic.twitter.com/Y7a2Z4QBOx — le10sport (@le10sport) March 18, 2025

La FFF contre-attaque

Ce mardi, Philippe Diallo a annoncé que l’instance allait porter plainte contre Zeribi. Actuellement à Clairefontaine pour préparer le quart de finale de Ligue des Nations face à la Croatie, Deschamps a aussi reçu le soutien de l’animateur Cyril Hanouna.

Hanouna monte au créneau

« S’il n’avait convoqué que des chèvres en équipe de France et qu’il avait laissé sur le côté deux joueurs d’origine algérienne, j’aurais dit qu’il y a peut-être quelque chose. Mais là, vous voyez le niveau des mecs qu’il a sélectionnés, il faut arrêter » a confié Hanouna au micro d’Europe 1.