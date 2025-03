Mbappé : Un joueur de l’équipe de France entre en conflit !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé n'était pas présent en conférence de presse ce mardi. L'honneur est revenu à Désiré Doué, mais aussi à Jules Koundé, très à l'aise dans cet exercice. Face aux journalistes, il a évoqué sa relation avec les médias, qui est à l'opposée de celle décrite par Mbappé.

Avant d’aller défier la Croatie en Ligue des Nations, Kylian Mbappé s’est livré dans les colonnes du Parisien. La star du Real Madrid a balayé divers sujets, notamment sa relation avec les médias. Le joueur tricolore, qui contrôle sa communication, a révélé qu’il n’était pas un grand fan des conférences de presses. Et il ne serait pas le seul.

« Aucun joueur ne prend beaucoup de plaisir à venir en conférence de presse »

« Entre nous, je pense qu’aucun joueur ne prend beaucoup de plaisir à venir en conférence de presse. Mais c’est le boulot : on vient, on le fait, parfois bien, parfois moins bien, comme toute performance en fait. Parfois, il y a aussi des journalistes qui ne posent pas de super questions, on ne dit pas qu’ils ne sont pas contents d’être là. En fait, on parle d’êtres humains là, ça peut arriver à tout le monde d’être dans un mauvais jour. Il faut accepter qu’on ne soit pas parfaits et que toutes nos interventions devant la presse ne le soient pas non plus » a confié Mbappé ce mardi dans des propos rapportés par RMC Sport.

Koundé affirme le contraire

En réponse à cette affirmation, Jules Koundé a évoqué son plaisir de répondre aux questions des journalistes. « Ma relation avec les médias est plutôt bonne. Je vois ça comme un échange, c’est aussi à nous de voir quelle image on veut véhiculer. Je vois les médias comme un support à ça et cela fait aussi partie des obligations de notre métier. Je n’ai aucun problème avec les médias en majorité » a confié le défenseur du FC Barcelone.