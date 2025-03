Kolo Muani - PSG : Il annonce un coup de tonnerre pour son transfert !

Pierrick Levallet

N’ayant pas réussi à s’imposer au PSG, Randal Kolo Muani a été envoyé en prêt à la Juventus. L’international français semblait reprendre confiance sous les ordres de Thiago Motta. Mais le licenciement du coach italien, remplacé par Igor Tudor, pourrait toutefois relancer totalement l’avenir du buteur de 26 ans.

Recruté pour plus de 90M€ en 2023, Randal Kolo Muani n’a pas réussi à s’imposer au PSG. Luis Enrique ne comptait plus sur lui cette saison. Le club de la capitale l’a alors envoyé en prêt du côté de la Juventus. Sous les ordres de Thiago Motta, le buteur de 26 ans reprenait confiance. À tel point qu’un éventuel transfert définitif en fin de saison était évoqué.

L'avenir de Kolo Muani relancé à la Juventus ?

Seulement, Thiago Motta n’officie plus sur le banc de la Juventus désormais. Les Bianconeri, mécontents des résultats du coach italien, l’ont remplacé par Igor Tudor. Et l’ancien de l’OM ne semble pas spécialement apprécier le profil de Randal Kolo Muani, ce qui pourrait finir par relancer totalement son avenir à en croire Pierre Ménès.

«Tudor n’apprécie pas Kolo Muani»

« Oui, c’est tout à fait possible. On sait que parfois, surtout pour un attaquant, la carrière d’un joueur dépend aussi des desiderata et des convictions de l’entraîneur. Visiblement, Tudor n’apprécie pas Kolo Muani. Le fait qu’il ait été remplaçant et qu’il en soit pas rentré en jeu, c’est effectivement un problème. Après, je ne me fais pas de souci pour Kolo Muani, il trouvera un club de Premier League très facilement la saison prochaine. Mais c’est vrai que le gars joue de malchance » a indiqué l’ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube.

À voir maintenant si Randal Kolo Muani finira par convaincre Igor Tudor et la Juventus de le garder. Le PSG, de son côté, va inévitablement suivre tout cela de très près.