Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a perdu le meilleur buteur de son histoire l’été dernier en la personne de Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé a repris le flambeau de son ami de jeunesse, auteur de 44 burs la saison passée, et a déjà trouvé le chemin des filets à 30 reprises. De quoi mettre un sourire sur le visage du champion du monde qui attendait ce moment depuis si longtemps.

22 buts en 2025. Ousmane Dembélé fait mieux que Kylian Mbappé et ses 17 réalisations sur le début de cette année civile. Ami d’Ousmane Dembélé depuis plus d’une décennie et plus précisément depuis leurs 14 ans, l’attaquant star du Real Madrid est aux anges en témoignant de l’autre côté des Pyrénées des performances du numéro 10 du PSG tant dans l’hexagone ou sur la scène européenne en Ligue des champions.

«Ca me touche personnellement parce que je sais ô combien il a été critiqué, ô combien il a été moqué»

Au cours d’un entretien avec Le Parisien, Kylian Mbappé n’a pas été avare d’éloges envers Ousmane Dembélé en évoquant une émotion personnelle toute particulière. « Dembélé meilleur buteur d’Europe en 2025 ? (Son visage s’illumine.) Avec Ousmane, c’est facile, on se parle tous les jours. Le voir réaliser ça, ça me touche personnellement parce que je sais ô combien il a été critiqué, ô combien il a été moqué. Moi, depuis qu’on a 14 ans, je suis son premier supporter. J’ai toujours dit, même quand il ne marquait pas, qu’il était l’un des meilleurs joueurs du monde. Certains croyaient que je disais ça parce que je l’aime bien. Mais je sais faire la différence entre l’amitié et la réalité du terrain ».

«J’espère qu’il continuera à ce rythme aussi en équipe de France jusqu’en 2026, qu’on puisse être champion du monde (rires)»

Pendant sa discussion avec le journaliste Stéphane Bianchi, le capitaine de l’équipe de France qui retrouve Ousmane Dembélé à Clairefontaine cette semaine pour cette trêve internationale espère d’ailleurs que le nouvel attaquant axial de Luis Enrique au PSG maintiendra sa bonne dynamique jusqu’à l’été 2026 pour un sacre Mondial en Amérique du nord. « Ousmane est arrivé à maturité à 27 ans, c’est normal dans le football. Il y a des joueurs qui sont plus précoces, donc certains ont pu penser qu’il était en retard. Mais non, Ousmane Dembélé n’a jamais été en retard, c’est l’évolution normale d’un footballeur, il atteint sa plénitude à 27 ans. Et il a encore des belles années devant lui. Je suis vraiment content pour lui et j’espère qu’il va continuer comme ça. Il mérite ce qui lui arrive, il a bossé pour ça et j’espère qu’il continuera à ce rythme aussi en équipe de France jusqu’en 2026, qu’on puisse être champion du monde (rires) ».