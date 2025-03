Transferts - PSG : Un gros joueur de Ligue 1 en approche ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Recruté à l’été 2020 en provenance de La Gantoise, Jonathan David arrive au terme de son contrat avec le LOSC, qui prend fin en juin 2025. L’attaquant âgé de 25 ans a récemment indiqué qu’il faudrait attendre que la saison soit finie avant d’en savoir plus sur son avenir, qui pourrait s’écrire au PSG.

Il faudra encore un peu patienter avant de savoir de quoi l’avenir de Jonathan David sera fait. Comme il l’a confié le mois dernier dans un entretien accordé à Onze Mondial, l’international canadien (59 sélections, 31 buts) ne se prononcera pas avant que la saison soit terminée, lui qui arrive à la fin de son contrat avec le LOSC.

« Tout le monde le saura en temps voulu »

« Tout le monde le saura en temps voulu, c’est-à-dire en fin de saison. Je ne me prononcerai pas avant. Je veux, d’abord, bien finir ma saison. Cette fin de saison s'annonce excitante, je veux bien jouer, aider l'équipe. Et quand la saison sera finie, la décision sera prise et annoncée », a indiqué Jonathan David.

Un intérêt du PSG pour David ?

Annoncé dans le viseur de l’OM récemment, avec qui il y aurait déjà eu des contacts l’été dernier selon le journaliste Daniel Riolo, Jonathan David pourrait plutôt prendre la direction du PSG. Car, d’après les informations de CaughtOffside, le club de la capitale fait partie des clubs qui envisagent de s’attacher les services de l’attaquant âgé de 25 ans.