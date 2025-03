40M€ - PSG : Cette vedette refuse un joli pactole !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il arrivait à la fin de son contrat avec le Bayern Munich, Joshua Kimmich était notamment annoncé dans le viseur du PSG. Finalement, l’international allemand a décidé de rester en Bavière et de prolonger jusqu'en juin 2029, malgré un salaire de 40M€ par an que lui aurait proposé le club de la capitale.

Après plusieurs mois d’indécision et de négociations, Joshua Kimmich a finalement opté pour le Bayern Munich. La semaine dernière, la formation allemande a annoncé la prolongation de milieu de terrain âgé de 30 ans. L’international allemand (98 sélections) est désormais lié au club qu’il a rejoint il y a 10 ans jusqu’en juin 2029.

Le PSG a proposé un salaire de 40M€ à Kimmich

Selon Ran.de, Joshua Kimmich avait pourtant des offres encore plus intéressantes financièrement. Arsenal lui aurait proposé un salaire de 25M€ et le PSG serait même allé encore plus loin en lui offrant 40M€ annuels. Il a finalement décidé de rester au Bayern Munich où il percevra plus au moins les mêmes émoluments qu’auparavant, soit environ 20M€.

« J'ai le meilleur environnement pour atteindre mes objectifs sportifs »

« Au Bayern, j'ai le meilleur environnement pour atteindre mes objectifs sportifs. C'est ce qui a motivé ma décision. Pour moi, il n'y a pas de meilleur ensemble de coéquipiers, de staff technique et d'environnement pour atteindre le maximum de succès. Je me sens chez moi ici et je n'ai pas encore terminé », a expliqué Joshua Kimmich au moment de sa prolongation.