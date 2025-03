Officiel : Annoncée au PSG, une star signe et s’explique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans le viseur du Paris Saint-Germain en 2024, Joshua Kimmich a fini par trouver un accord, avec son propre club ! Le Bayern a officialisé ce jeudi la prolongation de l’international allemand, désormais engagé jusqu’en juin 2029. Sur le site officiel du club bavarois, le joueur a justifié son choix.

Arrivant à la fin de son contrat, Joshua Kimmich apparaissait comme une opportunité de marché depuis longtemps pour les clubs, ce qui n’avait pas échappé au PSG, désireux de miser sur lui pour se renforcer. Finalement, après plusieurs mois de rumeurs et de rebondissements, l’international allemand a fini par trouver un accord avec le Bayern Munich pour prolonger jusqu’en juin 2029.

« Je me sens chez moi ici »

Sur le site officiel du géant bavarois, Kimmich a justifié sa prolongation : « Au Bayern, j'ai le meilleur environnement pour atteindre mes objectifs sportifs. C'est ce qui a motivé ma décision. Pour moi, il n'y a pas de meilleur ensemble de coéquipiers, de staff technique et d'environnement pour atteindre le maximum de succès. Je me sens chez moi ici et je n'ai pas encore terminé ».

Le PSG avait tourné la page

Le PSG se remettra rapidement de cette prolongation puisque le dossier Kimmich ne faisait plus partie des plans du club depuis un certain temps comme vous l’avait révélé le10sport.com au début du mois. A 30 ans, le joueur du Bayern Munich ne correspond pas vraiment au « projet jeune » que souhaitent désormais mettre en place les dirigeants parisiens.