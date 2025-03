Mercato : Cette star veut signer au PSG !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes. En effet, le portier italien de 26 ans pourrait être vendu cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Mais heureusement pour le PSG, Gianluigi Donnarumma souhaite rempiler à Paris. D'ailleurs, des rendez-vous entre les deux parties seraient au programme.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a signé librement et gratuitement au PSG. Lors de son arrivée à Paris, le portier de 26 ans a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026. Toutefois, Gianluigi Donnarumma pourrait faire ses valises plus tôt que prévu.

Donnarumma veut prolonger au PSG

Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma pourrait partir dès le prochain mercato estival. S'il ne prolonge pas d'ici la fin de cette saison, l'international italien pourrait être vendu par la direction du club rouge et bleu, et ce, pour éviter un départ pour 0€ un an plus tard.

Le PSG a rendez-vous avec Donnarumma

Ce jeudi matin, L'Equipe a fait un point sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma. A en croire le média français, le numéro 1 du PSG ne serait pas parti pour quitter le club cet été. En effet, Gianluigi Donnarumma voudrait poursuivre son aventure à Paris, lui qui a réalisé une masterclass en huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre Liverpool. D'ailleurs, des rendez-vous seraient programmés entre la direction du PSG et le joueur, et ce, pour avancer les négociations en vue d'une prolongation. Affaire à suivre...