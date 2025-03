Transfert de Verstappen : L'annonce qui va secouer la F1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison 2025 n'a toujours pas commencé, mais le cas Max Verstappen fait déjà parler. Son avenir est effectivement au cœur de tous les débats et une arrivée chez Mercedes est évoquée ces derniers jours. Interrogé à ce sujet, Toto Wolff ne ferme pas totalement la porte pour l'avenir, se contentant d'assurer que pour le moment, ce n'était pas envisagé.

Bien que son contrat avec Red Bull s'achève 2028, Max Verstappen dispose de plusieurs clauses lui permettant de quitter l'équipe autrichienne bien plus tôt. Et alors que Red Bull a pris un gros risque en choisissant de développer soit même son propre moteur en vue de la révolution de 2026, cela pourrait inquiéter le quadruple champion du monde en titre. Mercedes, qui avait brillamment relever un défi similaire en 2014, pourrait devenir un point de chute très intéressant pour Max Verstappen. D'ailleurs, le Néerlandais avait été contacté pour remplacer Lewis Hamilton avant que Mercedes ne choisisse le très jeune Kimi Antonelli. Cependant, si George Russell n'assume pas son nouveau rôle de leader, le nom de Max Verstappen reviendra rapidement sur le devant de la scène. Et Toto Wolff ne ferme pas la porte à cette option dans les prochains mois.

«Vous commencez déjà avec Max !?»

« Vous commencez déjà avec Max !? Nous devons nous concentrer sur notre duo de pilotes. Je ne flirte pas avec l’extérieur si je suis en bons termes avec mes pilotes. Et la saison n’a même pas commencé. Donc, pour le moment, ce projet (de transfert de Verstappen) n’est pas envisagé. Je n’ai pas l’intention de me détourner de ces gars-là et je veux m’assurer que George ait une certaine visibilité ou un contrat très bientôt », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant d'évoquer les futures discussions concernant une prolongation de George Russell, promettant qu'ils « trouveraient du temps, je suppose, avant l’été, mais nous le ferons en temps voulu, sans perturber la saison ».

La porte est fermée «pour le moment»

Pour sa première saison en tant que leader de l'écurie Mercedes, George Russell sait qu'il est attendu : « Oui, mais je dois faire le job ! Nous entretenons une relation de longue date et une confiance mutuelle inébranlable, et nous nous concentrons sur le retour de Mercedes au sommet et sur la conquête de courses et de championnats. La performance est essentielle, donc de mon côté, mais il n’y a aucune pression. Car je n’ai aucun doute sur moi-même et tout se mettra en place quand le moment sera venu. Nous avons d’autres chats à fouetter en ce moment que le contrat, et il s’agit de nous remettre au sommet ».