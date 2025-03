F1 - Verstappen : Red Bull annonce déjà une catastrophe !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que la saison 2025 de Formule 1 démarrera le week-end prochain, Helmut Marko ne s’est pas dit très confiant à l’approche du Grand Prix d’Australie. Selon le conseiller de Red Bull, Max Verstappen risque d’avoir du mal à tenir face aux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, l’écart entre les monoplaces des deux écuries étant plus important que prévu.

Bien qu'il ait remporté son quatrième titre de champion du monde consécutif, Max Verstappen a vu la concurrence se rapprocher la saison dernière. Red Bull a fini troisième au championnat constructeur, derrière Ferrari, deuxième, et McLaren, premier. L’écurie britannique est annoncée comme la favorite à l’approche du premier Grand Prix de la saison à Melbourne et Helmut Marko n’a pas dit le contraire.

« Une catastrophe ? Vous pouvez utiliser ce terme »

Selon le conseiller de Red Bull, l’écart avec McLaren est même encore plus important que prévu. « Une catastrophe ? Vous pouvez utiliser ce terme. Après les analyses plus poussées qui ont eu lieu encore ces derniers jours, McLaren était une demi-seconde à une seconde plus rapide que nous sur un tour », a déclaré Helmut Marko, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.

« Le résultat en Australie sera net. Ils seront clairement premier et deuxième »

« McLaren était clairement supérieure. Mais, dans les relais courts, ils ont joué aux plus malins. Ils n’ont pas montré cela... ils ont démarré : secteur un, meilleur temps. Secteur deux, boum. Et puis ils sont rentrés aux stands. Ils ont donc essayé de dissimuler leur véritable potentiel. Nous avons réussi à tout recouper et c’est assez significatif comme écart. Au moins une demi-seconde », a ajouté Helmut Marko. Le tout alors que selon lui, les McLaren n’ont pas été les meilleures en ligne droite : « Ils n’étaient toujours pas en tête dans les mesures de vitesse de pointe. Cela suggère encore une fois qu’ils n’ont pas conduit à pleine puissance moteur. Donc si c’est bien le cas, alors le résultat en Australie sera net. Ils seront clairement premier et deuxième. »