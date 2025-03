F1 : Le coup de gueule contre Netflix !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors que la nouvelle saison de Drive to Survive est sortie il y a quelques jours maintenant sur Netflix, la plateforme propose également d'autres contenus sur la Formule 1. Une série sur Ayrton Senna a également été diffusée, mais voilà qu’elle ne serait pas sans conséquence. Alors qu’Alain Prost était le grand rival du Brésilien, cela lui vaudrait aujourd'hui de nombreuses insultes sur les réseaux sociaux.

Triple champion du monde, Ayrton Senna est l’une des plus grands pilotes de Formule 1. Une histoire qui s’est toutefois tragiquement terminée puisque le Brésilien est décédé en 1994 lors du Grand Prix d’Imola. L’histoire de Senna a d’ailleurs été racontée à l’occasion d’une série diffusée récemment sur Netflix. A l’occasion de celle-ci, il a notamment été question de la grande rivalité avec Alain Prost. Mais voilà que le Français a souhaité pousser un coup de gueule à propos de ce qui a été diffusé et des conséquences de cela.

« Des conneries, des conneries, des vraies conneries ! »

Pour Motorsport, Alain Prost s’est donc emporté à propos de la série de Netflix sur Ayrton Senna. « Des conneries, des conneries, des vraies conneries ! Presque tout a été complètement romancé. Comme dans le documentaire Senna en 2010, il y a un bon et un méchant, et devinez qui est le méchant cette fois encore ? Je préfère me souvenir de nos six derniers mois d’échanges, où j’ai vraiment compris qui il était. Mais ces nuances, on ne les retrouve jamais dans ces productions », a alors balancé l’ancien pilote français de Formule 1.

« Chaque jour, je reçois des messages haineux »

Et si Alain Prost est remonté, c’est parce que cela lui vaut un certain harcèlement sur les réseaux sociaux avec de nombreux messages insultants. « Chaque jour, je reçois des messages haineux. Mon plus grand public sur Instagram est au Brésil, c’est ironique. J’envisage même de supprimer mon compte », a-t-il révélé. Ce à quoi la FIA a répondu, expliquant : « Personne ne devrait être contraint de quitter les réseaux sociaux à cause du harcèlement ».