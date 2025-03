Schumacher de retour en F1, c'est validé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent à la Race of Champions à Sydney ce week-end lors de laquelle il faisait équipe avec Sebastian Vettel, Mick Schumacher a évoqué la possibilité d'un retour en Formule 1. Engagé dans le programme d'Endurance d'Alpine cette saison, le pilote allemand voit toutefois d'un bon œil l'opportunité qui se présente avec l'arrivée d'une onzième écurie en F1 à savoir Cadillac. D'ailleurs, Mika Hakkinen valide l'idée d'un retour du fils de son grand rival.

Champion de F2 en 2020, Mick Schumacher a tout naturellement fait ses grands débuts en F1 la saison suivante. Lancé par Haas, le pilote allemand n'a toutefois jamais réellement convaincu au point de ne pas être conservé après sa seconde saison. Sans baquet depuis 2022, le fils du septuple champion du monde a d'abord été pilote de réserve chez Mercedes en 2023 avant de rejoindre le programme d'Endurance d'Alpine depuis l'année dernière. Mais alors qu'une troisième saison de Formule 1 va débuter sans lui, Mick Schumacher a bien conscience de la tâche qui s'annonce pour retrouver un baquet.

Schumacher ouvre la porte à Cadillac, Hakkinen valide

Cependant, une option pourrait bien s'ouvrir pour 2026. En effet, la FIA a officialisé l'arrivée de Cadillac en F1 pour la saison prochaine. Une onzième écurie qui n'a pas encore de pilotes pour le moment. Et Mick Schumacher ne cache pas qu'il s'agit d'une option intéressante. « À ce stade, tout est une option. Comme je l’ai dit dans diverses interviews, je pense que j’ai ce qu’il faut pour la Formule 1. Mais nous devons attendre et voir ce qui se passe. L’année est encore longue et l’objectif est de revenir en 2026 », assure-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. Un retour en F1 du pilote allemand est d'ailleurs validé par un certain Mika Hakkinen, double champion du monde (1998 et 1999) et surtout grand rival de... Michael Schumacher à la fin des années 1990. « Il a de l’expérience en Formule 1. Il a de l’expérience dans diverses catégories. Il est jeune. Ce sont toutes de bonnes choses qui parlent pour lui (...) Mick a eu quelques problèmes qui ont été très dommageables pour sa carrière. Mais il a encore une chance de revenir. La porte est ouverte. Il doit juste trouver les bonnes personnes à qui parler », estime l'ancien pilote finlandais.

La concurrence sera très importante

Cependant, la concurrence sera très rude pour Mick Schumacher puisque l'arrivée de Cadillac en F1 offre deux nouveaux baquets qui seront très convoités. Graeme Lowdon, le directeur de l'équipe qui arrivera sur la grille en 2026, évoque d'ailleurs sa volonté de voir un Américain au volant de l'une de ses monoplaces : « Personnellement, je ne vois pas pourquoi un pilote américain ne pourrait pas être sélectionné au mérite. C’est certainement quelque chose que les fans aimeraient voir et je ne vois pas pourquoi cela ne pourrait pas se produire. Ce n’est pas parce que quelqu’un est américain qu’il ne peut pas être un bon pilote de Formule 1. Nous ne créons pas une équipe pour le court terme. » Dans cette optique, Colton Herta, pilote pour Andretti Global en IndyCar, est une option sérieuse d'autant plus qu'il n'a besoin que d'un point pour obtenir sa Superlicence. Guanyu Zhou pourrait également devenir un candidat sérieux pour un baquet chez Cadillac pour une raison très simple, son manager n'est autre que Graeme Lowdon ! « Zhou a fait un travail exceptionnel dans des circonstances difficiles au cours des deux dernières années. Ce qui fait que c’est très utile pour moi, c’est qu’il n’a pas nécessairement besoin d’expliquer le contexte de ses capacités parce que j’ai été aux premières loges pour voir tout cela, donc c’est un avantage. Nous sommes là pour faire notre travail et nous sélectionnons les pilotes en fonction de leur mérite. Il y en a de très bons, y compris Zhou. Maintenant, nous sommes en mesure de nous engager et de voir quel est le meilleur duo de pilotes pour l’équipe », confie le patron de Cadillac F1 à ce sujet. Autrement dit, la concurrence sera rude pour Mick Schumacher.