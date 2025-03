F1 : Verstappen sur le départ, l’annonce folle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison 2024 de Formule 1 n'a pas été simple à gérer pour Red Bull, qui a vu ses concurrents refaire leur retard et qui a dû faire face au scandale Christian Horner. Une ancienne employée de l'écurie avait accusé le patron de l'équipe de « comportements inappropriés » et une plainte a été déposée. Pour Ralf Schumacher, cette affaire devrait mettre un terme à son mandat.

Le documentaire Drive to Survive sur Netflix, dont la nouvelle saison revient sur l’année écoulée en Formule 1, n’a pu occulter le scandale qui a touché Christian Horner. Le patron de l’écurie Red Bull s’est retrouvé au cœur de l’actualité après les accusations d’une ancienne employée de l’écurie. Celle-ci accuse le boss d’avoir eu « un comportement inapproprié avec elle » et aurait porté l’affaire devant les tribunaux du Royaume-Uni.

Le départ de Horner est réclamé

Pour Ralf Schumacher, le calme ne reviendra pas au sein de l'écurie Red Bull tant que Horner continuera à occuper ses fonctions. « Je ne crois pas que le calme reviendra. C'est quelqu'un qui veut tout contrôler et prendre de plus en plus de responsabilités. Il a réussi à détourner l’attention des dirigeants de Red Bull en Autriche vers d’autres sports comme le football. Je crois que le patron Oliver Mintzlaff a aussi plus d’affinités avec cela. Il cherche toujours à identifier les failles qui lui permettent d’obtenir un avantage que d’autres n’ont pas. On l’a déjà vu dans les négociations des accords Concorde par exemple » a lâché l’ancien pilote allemand.

Verstappen en grand danger

Selon lui, un statu-quo pourrait avoir des répercussions sur l’avenir de Max Verstappen. « On a senti qu’il voulait devenir incontournable, avec cette idée que sans lui, rien ne fonctionne. Et c’est dangereux pour Red Bull en Formule 1. Selon moi, il doit partir sinon Max Verstappen quittera le navire et le team va sombrer... » a lâché Schumacher au micro de Sky Sports.