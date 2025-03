F1 : Divorce entre Verstappen et Red Bull, le transfert sensationnel imaginé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Max Verstappen et Red Bull, un duo jusqu'ici dominant en Formule 1, pourraient-ils se séparer ? Alors que le Néerlandais a remporté un quatrième titre de suite l’an dernier, des interrogations émergent quant à son avenir. Aux yeux de Johnny Herbert, un transfert chez Aston Martin est une hypothèse à envisager.

Et de quatre pour Max Verstappen. L’an dernier, le Néerlandais a encore pris le dessus sur ses concurrents, même si tout ne fut pas simple pour lui avec une série de dix courses sans victoire. Le week-end prochain en Australie, la star de Red Bull remet son titre en jeu, sans un grand optimisme pour cette première manche comme il l’a déjà fait savoir : « Je ne pense pas que nous puissions nous battre pour la victoire à Melbourne ». Un état d’esprit qui pourrait, à terme, l’inciter à changer d’air ? Aux yeux de Johnny Herbert, l’association entre Ford et Red Bull Powertrains pour développer le futur moteur de 2026 pourrait avoir une importance cruciale.

« Max va vouloir se placer au meilleur endroit possible pour avoir une chance de gagner des courses »

« Tout se jouera sur le package, confie l’ancien pilote, rapporté par Nextgen-Auto. Max sait très bien comment fonctionne le sanctuaire intérieur de Red Bull. Mais il y a un changement maintenant parce que la relation que Red Bull a eue avec Honda, qui a été très positive, a pris fin. À partir de 2026, le scénario est différent avec Ford. Il y a des rumeurs selon lesquelles cela a été plus difficile que ce qu’ils attendaient et que cela n’a pas été aussi positif qu’ils l’espéraient. Cela rend votre décision beaucoup plus facile lorsque vous savez que cela ne se passe pas tout à fait comme prévu avec l’unité de puissance elle-même, et que vous savez que l’unité de puissance avec laquelle vous avez eu du succès sera également sur l’Aston Martin avec Adrian Newey. C’est tout à fait logique, Max n’est pas dupe. Max va vouloir se placer au meilleur endroit possible pour avoir une chance de gagner des courses dans un championnat du monde. Si tous ces éléments ne fonctionnent pas là où il se trouve actuellement, comme je l’ai entendu dire du côté de Ford. »

« Verstappen chez Aston Martin ? Je serais choqué qu’il ne morde pas à l’hameçon »

« Si une opportunité se présentait chez Aston Martin, je serais choqué que Max ne morde pas à l’hameçon et ne se lance pas. Parce qu’il sait très bien que potentiellement, avec Adrian et avec la Honda, Aston Martin sera l’endroit où il faut être, estime Johnny Herbert. Vous renonceriez à votre place pour rester dans une équipe qui vous a fait du bien ces deux dernières années ? Les pilotes de course ne fonctionnent pas comme ça. Max ne travaille pas comme ça. Max est là pour gagner. Et comme il l’a dit cette année, vous savez, ce qui compte, c’est de gagner. C’est exactement ce qu’il veut faire. Christian a dit que Max n’irait nulle part. Je sais qu’il a un contrat jusqu’en 2028, mais encore une fois, les contrats ne signifient rien si les performances ne sont pas au rendez-vous. Les champions que j’ai connus ont toujours eu une clause de performance. » Il y aurait donc danger pour Red Bull.