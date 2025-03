F1 - Hamilton : Le «coup de tonnerre» chez Canal+ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un peu plus d’un an maintenant, le monde de la Formule 1 tremblait à l’annonce du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari pour 2025. C’est aujourd’hui une réalité, le Britannique est sous la couleur de la Scuderia et toutes les caméras sont braquées sur lui. Il faut dire que ce transfert de Lewis Hamilton n’était clairement pas attendu comme l’a confirmé Franck Montagny, consultant F1 chez Canal+.

Plus qu’une semaine avant le coup d’envoi de la saison 2025 de Formule 1. C’est le 16 mars prochain que le Grand Prix d’Australie se disputera. Et du côté de Melbourne, la grande attraction sera bien évidemment la première officielle de Lewis Hamilton chez Ferrari. A 40 ans, le Britannique a quitté Mercedes pour rejoindre la Scuderia et faire équipe avec Charles Leclerc. Un transfert qui a eu l’effet d’une bombe en Formule 1 puisque personne n’imaginait Hamilton changer d’écurie et encore moins pour aller chez Ferrari.

« Personne ne s’y attendait »

Consultant F1 pour Canal+, Franck Montagny l’a confirmé : ce transfert de Lewis Hamilton a été « un coup de tonnerre ». En effet, dans des propos accordés au Journal du Dimanche, il a fait savoir à propos du pilote Ferrari : « C’est un coup de tonnerre : un septuple champion du monde avec l’écurie la plus mythique de la Formule ! Personne ne s’y attendait. On pensait que Hamilton serait chez Mercedes à vie. C’est un énorme challenge à 40 ans ».

« On est tous intrigués et curieux de voir ses performances »

Mais voilà que cette arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari soulève toutefois certaines interrogations. Et à ce propos, Franck Montagny a fait savoir : « On est tous intrigués et curieux de voir ses performances. N’oublions pas qu’à ses côtés, Charles Leclerc est ultra-compétitif. Lewis Hamilton va-t-il gagner d’entrée de jeu ou devra-t-il prendre le temps de s’adapter à sa monoplace ? On est encore dans l’inconnu ». Rendez-vous maintenant le 16 mars prochain en Australie pour assister à la première de Lewis Hamilton avec Ferrari et suite à celle-ci, on devrait alors avoir nos premières réponses concernant le Britannique.