F1 : «Je vais être le patron», la menace que Verstappen n'a pas vu venir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En 2024, Max Verstappen a décroché le quatrième titre de champion du monde de sa carrière de manière consécutive. Le pilote néerlandais a pourtant vu sa domination prendre un coup, puisqu'il a passé de nombreuses semaines sans gagner un Grand Prix. Derrière lui, la concurrence s'est vraiment rapprochée, à commencer par Lando Norris qui fera figure de favori cette année également. Le Britannique a exprimé de nouveau ses ambitions.

En avouant lui-même qu'il n'abordait pas forcément le premier Grand Prix de la saison dans les meilleures conditions, Max Verstappen a peut-être changé de stratégie en mettant la pression sur Lando Norris. Son rival principal a affiché une belle forme chez McLaren aux côtés de son coéquipier et il peut vraiment aller chercher le titre. En tout cas, le Britannique ne veut pas se cacher.

F1 - Verstappen : Red Bull annonce la fin !

Norris menace Verstappen

Dauphin de Max Verstappen au championnat du monde des pilotes en 2024, Lando Norris a remporté ses 4 premières courses en Formule 1 et à 25 ans, il semble avoir acquis déjà assez d'expérience pour régner sur le circuit. « C’est une chose avec laquelle j’ai lutté en course et en Formule 1. Chaque pilote est différent. Beaucoup de pilotes disent ’Je vais le faire cette année ! Je vais être le patron !’ Chacun a sa propre façon de se dire les choses et de les dire aux médias. Je suis toujours honnête. Tout au long de l’année dernière, j’ai eu de bons moments - pas seulement après une bonne course ou une victoire - mais parfois après une course difficile où Max [Verstappen] a pris le dessus sur moi, où je me suis dit ’je peux le faire, je peux le battre, je peux me battre à l’avant’. L’année dernière, je me suis dit que je pouvais y arriver. Je me sens capable de rivaliser avec ces gars-là, d’être au top, de me battre » a-t-il déclaré d'après des propos rapportés par NextGen-Auto.

Fin de règne pour Verstappen ?

En réussissant à décrocher son premier titre en 2021 au nez et à la barbe de Lewis Hamilton, Max Verstappen a réussi à asseoir sa domination ensuite lors des saisons suivantes. Mais l'écart s'est largement réduit dernièrement et d'autres pilotes ont leurs chances. Le titre du Néerlandais est plus que jamais en danger puisque Lando Norris s'avance comme le prétendant le plus sérieux.