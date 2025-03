F1 - Lewis Hamilton : Le cadeau qu’ils ne sont pas près d’oublier !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que le grand début de la saison 2025 approche, les fans de Ferrari se sont régalés dans la journée de jeudi avec un événement organisé par l’écurie italienne dans les rues de Milan. Si les tifosi étaient présents en masse, Lewis Hamilton leur a offert un vrai spectacle avec des donuts à répétition.

Le début de la saison approche à grands pas. Ce vendredi, Netflix a dévoilé la saison 7 de sa désormais iconique série « Drive to survive » relatant les coulisses de l’année 2024. Les pilotes ont pu tester leurs nouvelles monoplaces lors des essais hivernaux à Bahreïn au début de ce mois de mars. Tout semble donc prêt pour le Grand Prix d’Australie, qui aura lieu dimanche prochain à Melbourne. Mais avec l’arrivée de Lewis Hamilton, Ferrari a décidé de prolonger la fête d’avant-saison.

Leclerc et Hamilton ont fait le show devant les tifosi

En effet, si les écuries ont dévoilé leurs nouvelles conceptions à Londres fin février, la Scuderia a organisé un bel événement dans les rues de Milan en cette fin de semaine. Face à des centaines de tifosi déchaînés, amassés devant le mythique Castello Sforzesco, Charles Leclerc et surtout Lewis Hamilton s’en sont donnés à cœur joie. Le Britannique a notamment effectué plusieurs « Donuts » devant les supporters de sa nouvelle écurie, qui ne sont pas prêts d’oublier un tel moment à domicile.

🏎🍩 Lewis Hamilton régale les tifosi de Ferrari avec des donuts à Milan pic.twitter.com/OEbuoewyXf — RMC Sport (@RMCsport) March 8, 2025

Le Britannique s’intègre petit à petit chez Ferrari

Dernièrement, Hamilton avait également confié se sentir de mieux en mieux chez Ferrari avant le début de saison : « C’est un laps de temps très court pour tout le monde, mais ces quelques jours dans la voiture sont cruciaux. Nous nous concentrons simplement sur le fait de faire du mieux que nous pouvons avec ce que nous avons, et de comprendre le package dont nous disposons. Pour ma part, j’apprends de plus en plus comment l’équipe aime travailler, et nous faisons de petits ajustements ici et là pour améliorer mon efficacité et celle de notre collaboration. C’est très positif. »