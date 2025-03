F1 : Verstappen reçoit un coup de pression inattendu !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la suite du départ de Lewis Hamilton pour Ferrari, l'écurie Mercedes accueille dans ses rangs en 2025 le tout jeune Andrea Kimi Antonelli, 18 ans. Le pilote italien accompagnera George Russell, qui aura un nouveau rôle cette saison, puisqu'il deviendra véritablement le leader. Mais si Antonelli ne performe pas assez, les rumeurs autour de Max Verstappen chez Mercedes pourraient s'avérer. Une éventualité qui ne semble pas du tout perturber le Britannique.

Champion du monde pour la quatrième fois consécutive en 2024, Max Verstappen a connu quelques difficultés, puisqu'il n'a pas pu étaler sa domination comme les autres années. Le pilote néerlandais a subi une petite crise avec son écurie Red Bull, et les rumeurs concernant son éventuel départ en direction de Mercedes n'ont pas tardé à émerger. Cette arrivée aurait une incidence sur la position de George Russell, mais visiblement, le pilote britannique n'a pas peur d'être soumis à la domination du Néerlandais.

Russell en froid avec Verstappen

George Russell et Max Verstappen ne sont pas les meilleurs amis du monde. Les deux pilotes ont eu un gros désaccord à propos d'un incident survenu en course en 2024, et il semble encore être dans la tête du Britannique. En répondant à la possibilité de voir Verstappen à ses côtés chez Mercedes, il assure que rien ne changera dans son attitude. « Il n’y a absolument aucune pression. Tout ce que j’ai à faire, c’est continuer sur ma lancée, faire ce que j’ai toujours fait dans ma carrière. Cela ne change rien. Ce n’est même pas une chose à laquelle je pense. Parce que je crois à 100 % en moi. C’est aussi simple que ça. Vous performez, et tout viendra naturellement. Je veux affronter les meilleurs. Je ne doute pas de mes capacités » commence-t-il au micro de la BBC.

«Je n’ai jamais eu peur de courir contre Max »

Désormais leader de l'écurie allemande à 27 ans, George Russell maintient sa position envers Max Verstappen, et les relations semblent encore assez tendues. « Je n’allais pas me laisser intimider. Les gens semblent toujours reculer face à lui. Ce n’est pas ma façon de faire. Je ne suis pas là pour être le meilleur ami d’un champion du monde. Je suis ici pour gagner. Et c’est aussi sa mentalité. Il n’y a pas de place pour les sentiments. Je n’ai jamais eu peur de courir contre Max. J’ai toujours livré bataille » poursuit-il. Espérons que les choses se règleront à la régulière sur la piste.