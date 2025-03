F1 - Mercedes : Le tacle envoyé à Verstappen

Pierrick Levallet

En septembre dernier, Max Verstappen avait écopé d’une sanction de la part de la FIA pour avoir prononcé un mot vulgaire en conférence de presse. Le pilote de Red Bull avait été puni par des travaux d’intérêt général. Et George Russell n’a pas manqué d’envoyer un nouveau tacle au quadruple champion du monde à ce sujet.

Il y a quelques mois, la FIA avait fait de Max Verstappen un exemple. Pointé du doigt pour avoir prononcé le mot « f*ck », le pilote de Red Bull avait été sanctionné en septembre dernier pour l’avoir dit à nouveau. Le quadruple champion du monde avait été puni par des travaux d’intérêt général. George Russell s’est alors permis d’envoyer un petit tacle au Néerlandais, à l’aube de la saison 2025 de F1.

«Il y a un temps et un lieu pour tout»

« Les choses ont un peu dérapé ces derniers mois avec certaines décisions prises. Nous ne sommes pas seulement des pilotes de course, nous sommes aussi des personnalités. Si quelqu’un veut jurer à tout-va, cela aura un impact sur son image, peu importe si la FIA intervient ou non. Il y a un temps et un lieu pour tout. Il faut que nos émotions restent vraies et authentiques, surtout en radio ou juste après une course. C’est ce qui rend ce sport si pur. Si c’est lors d’une conférence de presse le jeudi après-midi, face à un public, peut-être que ce n’est pas nécessaire. Mais quand il s’agit d’un moment de pure émotion, il faut nous laisser être authentiques » a confié le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto.

«Ce n'était pas acceptable»

Il y a quelques jours, George Russell avait d’ailleurs fait savoir qu’il n’avait pas vraiment apprécié les manières de Max Verstappen la saison passée. « J'ai été un peu frustré de voir la façon dont la saison s'est déroulée aux avant-postes l'année dernière. Par la façon dont Max pilotait, en étant plus dur et en intimidant les autres, en montrant son agressivité d'une manière à laquelle personne ne s'opposait. [...] J'ai repensé à tout ce qui s'était passé, des écarts de conduite sur la piste aux propos qu'il tenait en-dehors. Ce n'était pas acceptable et il fallait faire quelque chose » avait-il expliqué.