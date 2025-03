F1 : Ferrari met au clair cette relation avec Lewis Hamilton !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

C’est dans 10 jours, le 16 mars prochain, que le coup d’envoi de la saison 2025 sera donné. Le premier rendez-vous sera à Melbourne pour le Grand Prix d’Australie. A l’approche de la course, les yeux sont rivés sur Lewis Hamilton. Le Britannique a rejoint Ferrari, faisant désormais la paire avec Charles Leclerc. Mais qu’en est-il de la relation entre les deux ? Le patron de la Scuderia en a dit plus sur le sujet.

Pour cette saison 2025 de Formule 1, Ferrari se présente avec un tout nouveau duo de pilotes. En effet, durant l’intersaison, Carlos Sainz Jr s’en est allé et comme cela avait été officialisé plusieurs mois auparavant, c’est Lewis Hamilton qui est venu le remplacer. Septuple champion du monde, le Britannique fait désormais la paire avec Charles Leclerc. Le courant est d’ailleurs immédiatement passé entre les deux. Lors de leurs premières apparitions, Hamilton et Leclerc sont apparus très proches. A voir maintenant comment les deux vont se comporter sur la piste…

F1 : Suicide chez Ferrari, Lewis Hamilton sort du silence !

➡️ https://t.co/QjzVx0Bi3O pic.twitter.com/ARWvzLMal6 — le10sport (@le10sport) March 1, 2025

« La compétition sera saine entre eux »

Quand il faudra parler de compétition, Lewis Hamilton et Charles Leclerc vont-ils se faire la guerre chez Ferrari ? Patron de la Scuderia, Frédéric Vasseur a fait une annonce à ce propos. Ainsi, dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, il a fait savoir : « La compétition sera saine entre eux ». Par ailleurs, Vasseur estime même que Leclerc profitera énormément de l’expérience du Britannique : « Il aura plus de chance de se battre pour le titre, ça devrait lui enlever de la pression ».

« La saison la plus haletante des trente dernières années »

On attend donc maintenant avec impatience que cette nouvelle saison de Formule 1 débute. « On a peut-être devant nous la saison la plus haletante des trente dernières années. Il y a quatre équipes qui ont terminé la saison dernière dans un mouchoir de poche, et maintenant, elles veulent gagner. Pour nous, ce sera essentiel de bien développer la voiture et travailler avec les pilotes. Le reste, on le verra en piste », a confié Frédéric Vasseur.