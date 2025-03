F1 - Hamilton : La terrible rupture !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A l'aube d'une saison qui s'annonce palpitante, l'un des grands enjeux sera de découvrir de quoi Lewis Hamilton est capable au volant de sa nouvelle Ferrari. En 2025, la Scuderia espère jouer le titre, et si la monoplace le permet, cela pourrait avoir des conséquences sur la relation entre le septuple champion du monde et Charles Leclerc. Pour Juan Pablo Montoya, Ferrari va d'ailleurs devoir trancher entre ses deux pilotes, sacrifiant le Monégasque.

C'est évidemment l'une des grandes attractions de la saison 2025 qui débutera le 16 mars à Melbourne avec le Grand Prix d'Australie. En effet, les premiers pas de Lewis Hamilton chez Ferrari seront scrutés de très près, d'autant plus que la Scuderia semble en mesure de rivaliser avec McLaren pour les deux titres. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui pourrait faire craindre des tensions entre le pilote britannique et son coéquipier Charles Leclerc qui attend de pouvoir jouer le titre avec Ferrari depuis 2019. Mais pour Juan Pablo Montoya, l'écurie italienne doit absolument trancher en faveur du septuple champion du monde.

Montoya espère que Ferrari sacrifiera Leclerc

« L’enjeu principal sera la relation entre Charles et Lewis et la manière dont elle va évoluer. Ferrari devra bien gérer cette dynamique, mais à mon avis, ils ont tout intérêt à privilégier Hamilton. Et je pense qu’ils le feront », lâche l'ancien pilote McLaren dans des propos rapportés par F1i, avant de poursuivre.

«Ils ont tout intérêt à privilégier Hamilton»

« Un pilote qui change d’écurie dira toujours qu’il est plus heureux et plus à l’aise qu’avant. C’est un discours classique, mais je suis convaincu que Lewis veut ce titre plus que tout. Il a une faim de victoire incroyable. En fin de saison dernière, Ferrari était la plus proche de McLaren. Ils ne sont donc pas si loin », ajoute Juan Pablo Montoya. Autrement dit, cela pourrait bien être le début de la rupture entre Charles Leclerc et Ferrari.