F1 : Le coup de foudre avec Lewis Hamilton !

Pierrick Levallet

À l’aube de la nouvelle saison de F1, le transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari continue de faire du bruit. Le septuple champion du monde a débarqué au sein de la Scuderia pour décrocher sa huitième couronne. Et visiblement, l’écurie italienne a eu un véritable coup de foudre pour le Britannique, puisque tout le monde serait motivé chez Ferrari.

Après plus d’une décennie chez Mercedes, Lewis Hamilton a entamé un nouveau chapitre de sa carrière. Le septuple champion du monde a signé chez Ferrari, et entend essayer de détrôner Max Verstappen pour décrocher sa huitième couronne. Son arrivée a fait sensation au sein de la Scuderia, à tel point que cette dernière a été frappée par un véritable coup de foudre avec le pilote de 40 ans. Selon Charles Leclerc, tout le monde au sein de l’écurie italienne serait motivé pour entamer la nouvelle saison avec Lewis Hamilton.

F1 : Suicide chez Ferrari, Lewis Hamilton sort du silence !

«C'est une légende de la F1»

« Il est évident que Lewis a suscité beaucoup d'attention autour de l'écurie pendant la pause hivernale, mais c'est génial. C'est normal, c'est une légende de la F1 et il rejoint l'écurie la plus emblématique de la discipline. Je me suis concentré sur moi-même au maximum pendant l'intersaison, pour être parfaitement prêt pour cette année, et je me sens prêt. Tout le monde est très motivé et j'ai hâte d'y être » a ainsi confié le Monégasque dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Il a impressionné tout le monde»

Jean Alesi, lui, a fait savoir que Lewis Hamilton avait bluffé son monde en arrivant chez Ferrari. « Je connais beaucoup de gens chez Ferrari... il a impressionné tout le monde. Il a impressionné tout le monde par sa présence, par sa manière de se présenter à l'équipe. C'était vraiment un choc culturel pour Ferrari d'accueillir un tel champion. Sans rien enlever à Charles [Leclerc] et Carlos [Sainz], il a impressionné tout le monde jusqu'à présent » a-t-il expliqué. Visiblement, le coup de foudre est total au sein de la Scuderia.