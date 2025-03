F1 - Ferrari : Lewis Hamilton, c'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le transfert du siècle a bien eu lieu et les premières images de Lewis Hamilton vêtu de la combinaison rouge de Ferrari ont rapidement fait le tour du monde. Toujours très populaire au sein de la Scuderia, Jean Alesi s'est prononcé sur l'arrivée du septuple champion du monde confirmant que c'était un choc culturel du côté de l'Italie.

Cette saison 2025 s'annonce palpitante à plus d'un titre. En effet, Lewis Hamilton a rejoint Ferrari pour ce qui ressemble au transfert du siècle. Voir le septuple champion du monde au volant d'une monoplace rouge enthousiasme tout le monde, et ses premiers pas au sein de la Scuderia ont été marquants. Jean Alesi, toujours très proche de Ferrari, raconte l'influence de Lewis Hamilton au sein de l'écurie italienne et le choc culturel que cela a provoqué.

« Je connais beaucoup de gens chez Ferrari... il a impressionné tout le monde. Il a impressionné tout le monde par sa présence, par sa manière de se présenter à l'équipe. C'était vraiment un choc culturel pour Ferrari d'accueillir un tel champion. Sans rien enlever à Charles [Leclerc] et Carlos [Sainz], il a impressionné tout le monde jusqu'à présent », reconnaît-il sur le site officiel de la Formule 1, avant de poursuivre.

« Charles sera certainement plus compétitif en ayant un tel champion à ses côtés. Lewis lui donnera clairement plus de motivation. C'est la F1. Il faut être fort et rapide, et je suis sûr que c'est le cas de Charles . Il a 40 ans. Je crois que c'est absolument génial, je dois le dire. Je pense que la plupart des fans sont derrière lui, et je suis assurément derrière lui. Je crois qu'il peut y arriver. C'est tellement passionnant pour lui comme pour Ferrari. Ce sera l'année la plus incroyable à suivre, il y a beaucoup d'excitation avant qu'elle ne commence », ajoute Jean Alesi.