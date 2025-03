F1 : Hamilton annonce du lourd pour Ferrari !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant pu découvrir sa nouvelle monoplace au cours des essais hivernaux à Bahreïn ces derniers jours, Lewis Hamilton a fait part de ses sensations face à la presse ce vendredi. Le septuple champion du monde a évoqué un sentiment très positif pour la suite des événements chez Ferrari, concédant que l’adaptation n’était pas simple.

Petit à petit, Lewis Hamilton s’adapte à ses nouvelles couleurs. Après de nombreuses années passées chez Mercedes, « King Lewis » découvre un tout nouvel environnement chez Ferrari. Depuis mercredi, les pilotes ont tous pu tester leur nouvelle monoplace à Bahreïn à l’occasion des essais hivernaux. Ce vendredi, Hamilton s’est présenté face à la presse afin de dévoiler de nouvelles sensations à bord de la SF-25 mise en place cette année par la Scuderia.

Hamilton chez Ferrari : un nouveau chapitre s'ouvre pour le champion ! 🚗 Qui pour remplacer le légendaire pilote chez Mercedes ? https://t.co/ZJTnLJwHaW — le10sport (@le10sport) February 1, 2025

« Je dirais que c’est le sentiment le plus positif que j’ai eu depuis longtemps »

« Ces quatre dernières années, j’ai appris qu’on ne peut pas trop juger à partir d’une première impression, a tout d’abord tenu à avertir Lewis Hamilton, avant de poursuivre plus en détail. Avec la génération précédente de voitures, il était bien plus facile de savoir assez tôt où on se situait en termes de sensations. Mais je dirais que c’est le sentiment le plus positif que j’ai eu depuis longtemps. » Le Britannique s’est dit très confiant pour la suite des événements, et semble très satisfait du climat régnant actuellement chez Ferrari.

« J’apprends de plus en plus comment l’équipe aime travailler »

« C’est un laps de temps très court pour tout le monde, mais ces quelques jours dans la voiture sont cruciaux. Nous nous concentrons simplement sur le fait de faire du mieux que nous pouvons avec ce que nous avons, et de comprendre le package dont nous disposons. Pour ma part, j’apprends de plus en plus comment l’équipe aime travailler, et nous faisons de petits ajustements ici et là pour améliorer mon efficacité et celle de notre collaboration. C’est très positif », conclut avec optimisme le septuple champion du monde.