F1 : Lewis Hamilton chez Ferrari... jusqu'à ses 50 ans ?

A 40 ans, Lewis Hamilton vient tout juste de commencer sa nouvelle histoire avec Ferrari. Mais voilà que des questions se posent d'ores et déjà sur l'avenir du Britannique. Jusqu'à quand va-t-il rester chez les Scuderia ? Quand va-t-il décider de prendre sa retraite ? Le sujet a de nouveau été évoqué par Hamilton, faisant une grande annonce à ce propos.

Les années défilent, mais ce n'est pas pour autant que Lewis Hamilton est décidé à raccrocher. A 40 ans, le Britannique est toujours en activité, lui qui s'apprête à démarrer cette nouvelle saison 2025 avec Ferrari. C'est le début d'un nouveau chapitre pour le septuple champion du monde. Mais combien de temps va-t-il durer ? L'avenir de Lewis Hamilton fait parler étant donné son âge. Pourtant, aux yeux du principal intéressé, cela ne semble pas être un sujet, lui qui est prêt à rester très longtemps chez Ferrari.

« Je pourrais rester ici jusqu’à mes 50 ans »

Quid donc de l'avenir de Lewis Hamilton ? Pour Time Magazine, le pilote Ferrari a fait une annonce à ce propos. C'est ainsi que le Britannique a fait savoir : « Ce que je peux vous dire, c’est que la retraite n’est pas dans mes plans. Je pourrais rester ici jusqu’à mes 50 ans, qui sait ». Aujourd'hui âgé de 40 ans, Lewis Hamilton s'imagine donc pourquoi pas rester 10 années chez Ferrari. A voir si cela sera le cas...

« Je n'ai jamais été aussi excité »

En attendant de la fin de son aventure chez Ferrari, Lewis Hamilton est déjà plus heureux que jamais de la commencer. « On ne peut pas rester immobile trop longtemps. J’avais besoin de me lancer à nouveau dans quelque chose d’inconfortable. Honnêtement, je pensais que toutes mes premières fois étaient terminées. La première voiture, le premier accident, le premier rendez-vous, le premier jour d’école. L’excitation que j’éprouvais à l’idée de me dire : « C’est la première fois que je porte le costume rouge, la première fois que je conduis la Ferrari. » Waouh. Honnêtement, je n’ai jamais été aussi excité », a pu confier le pilote de la Scuderia.