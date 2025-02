F1 : Lewis Hamilton, l'excitation de la première fois !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, le chapitre de Lewis Hamilton chez Ferrari a enfin débuté. Cette année 2025 marque une nouvelle page de l'histoire de la Formule 1 avec cette arrivée du Britannique au sein de la Scuderia. Un nouveau défi pour le septuple champion du monde. Et même si Hamilton a déjà vu beaucoup de choses au cours de sa carrière, il est plus excité que jamais à l'idée de débuter avec Ferrari.

Alors qu'on pensait que Lewis Hamilton terminerait sa carrière chez Mercedes, ce n'est pas ce qui va arriver. Il y a près d'un an désormais, le monde de la Formule 1 tremblait à l'annonce du transfert du Britannique chez Ferrari. Une arrivée qui s'est alors officialisée en 2025. Alors que les fans de la Scuderia sont plus impatients que jamais à l'idée de voir Hamilton disputer son premier Grand Prix avec l'écurie italienne, l'excitation est aussi au rendez-vous chez le septuple champion du monde.

« Je n’ai jamais été aussi excité »

A l'occasion d'un entretien accordé à Time Magazine, Lewis Hamilton est revenu sur son départ de Mercedes pour Ferrari. L'occasion pour le Britannique de faire part de son excitation : « On ne peut pas rester immobile trop longtemps. J’avais besoin de me lancer à nouveau dans quelque chose d’inconfortable. Honnêtement, je pensais que toutes mes premières fois étaient terminées. La première voiture, le premier accident, le premier rendez-vous, le premier jour d’école. L’excitation que j’éprouvais à l’idée de me dire : « C’est la première fois que je porte le costume rouge, la première fois que je conduis la Ferrari. » Waouh. Honnêtement, je n’ai jamais été aussi excité ».

« La lune de miel »

Les débuts de Lewis Hamilton chez Ferrari semblent idylliques actuellement. Patron de la Scuderia, Frédéric Vasseur a même confié à propos du Britannique : « C'est peut-être parce que c'est un peu la lune de miel ! Mais oui, je trouve qu'il a un enthousiasme qu'on voit essentiellement chez les rookies. Ça fait du bien à l'équipe, à tout le monde, même à la F1 en général, et pour nous c'est une nouvelle énergie. Ce n'est pas du tout une comparaison avec Carlos [Sainz] ou quoi que ce soit, j'ai gardé de très bons rapports avec Carlos, mais quelqu'un qui rejoint l'équipe avec son expérience, ça apporte une vision un peu neuve sur ce qu'on faisait et ce qu'on fait ».