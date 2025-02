F1 - Hamilton : Mariage «excitant», il annonce sa lune de miel en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A environ deux semaines du début de la saison 2025, le paddock de F1 est actuellement à Bahreïn pour les traditionnels essais hivernaux qui se déroulent pendant trois jours. L'une des attractions était évidemment les grands débuts de Lewis Hamilton chez Ferrari. Des premiers idylliques puisque le septuple champion du monde vit une véritable histoire d'amour.

Pilote Ferrari depuis le 1er janvier, Lewis Hamilton est l'attraction des essais hivernaux qui se déroulent actuellement à Bahreïn. Le septuple champion du monde est effectivement apparu pour la première fois en combinaison rouge dans le paddock de Formule 1, et clairement, il semble déjà très à l'aise est très épanoui comme en témoignent son comportement ainsi que ses chronos. Il s'est d'ailleurs montré très enthousiaste au sujet de son mariage avec Ferrari.

Another session for Lewis complete ✅



We’ll have Charles back behind the wheel in the afternoon session 👊 pic.twitter.com/IWdYiDUkSy — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 27, 2025

«C’est toujours excitant»

« Les essais, c’est toujours excitant. C’est la première occasion de voir ce que tout le monde a développé et de commencer à ressentir sa propre voiture ainsi que l’année qui s’annonce. Être ici avec la Scuderia Ferrari et piloter la SF-25 pour la première fois est une sensation incroyable. Notre objectif, en ce moment, est d’expérimenter différentes choses, de collecter un maximum de données et de nous familiariser avec la voiture, et nous avons déjà beaucoup appris », confiait Lewis Hamilton après la première journée d'essais.

«C'est un peu la lune de miel»

Egalement interrogé au micro de Canal+ sur les débuts et l'enthousiasme de Lewis Hamilton chez Ferrari, Frédéric Vasseur est lui aussi enchanté. « C'est peut-être parce que c'est un peu la lune de miel ! Mais oui, je trouve qu'il a un enthousiasme qu'on voit essentiellement chez les rookies. Ça fait du bien à l'équipe, à tout le monde, même à la F1 en général, et pour nous c'est une nouvelle énergie. Ce n'est pas du tout une comparaison avec Carlos [Sainz] ou quoi que ce soit, j'ai gardé de très bons rapports avec Carlos, mais quelqu'un qui rejoint l'équipe avec son expérience, ça apporte une vision un peu neuve sur ce qu'on faisait et ce qu'on fait », assure le patron de la Scuderia.