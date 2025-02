F1 : «Excitant», Lewis Hamilton cash sur sa première fois !

Arnaud De Kanel

Jour de première pour Lewis Hamilton ! Ce mercredi, le pilote britannique aux sept couronnes de champion du monde a officiellement effectué ses premiers tours de piste au volant de sa nouvelle monoplace, la SF-25 de Ferrari. Un moment particulièrement «excitant» pour Hamilton, très satisfait de sa journée sur la piste.

À quelques jours du coup d'envoi de la saison en Australie, les pilotes se retrouvent actuellement sur le circuit de Sakhir pour des essais. C'est là que les fans ont eu le plaisir d'apercevoir Lewis Hamilton aux commandes de sa nouvelle monture rouge. Le septuple champion du monde a livré son ressenti après sa première fois au volant de la monoplace Ferrari.

«C’est toujours excitant»

« Les essais, c’est toujours excitant. C’est la première occasion de voir ce que tout le monde a développé et de commencer à ressentir sa propre voiture ainsi que l’année qui s’annonce. Être ici avec la Scuderia Ferrari et piloter la SF-25 pour la première fois est une sensation incroyable. Notre objectif, en ce moment, est d’expérimenter différentes choses, de collecter un maximum de données et de nous familiariser avec la voiture, et nous avons déjà beaucoup appris », a reconnu Lewis Hamilton dans des propos relayés par Nextgen-Auto. Le Britannique a hâte de reprendre le volant.

«Il nous reste encore beaucoup à faire»

« Il est encore trop tôt pour vraiment comprendre notre niveau de performance, mais tout semble bien fonctionner et, en équipe, nous travaillons à optimiser chaque relais. Il nous reste encore beaucoup à faire dans les prochains jours pour mener à bien notre programme et comprendre la voiture au mieux de nos capacités, mais pour l’instant, j’ai hâte de reprendre la piste demain », a ajouté Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde a couvert 70 tours, ne réalisant que le 13ème temps de la journée. Il tentera d'améliorer sa marque dès jeudi.