F1 : Hamilton chez Ferrari, la curieuse sensation !

Ce mercredi, à l'occasion des essais du côté de Sakhir, on a notamment pu apercevoir Lewis Hamilton sous ses nouvelles couleurs. Désormais, le Britannique représente Ferrari. Un grand changement alors qu'on était habitué à le voir chez Mercedes. Et il n'y a pas que les fans qui sont chamboulés. En effet, George Russell, ancien coéquipier de Lewis Hamilton, a lui aussi ressenti une sensation bizarre.

Il y a près d'un an maintenant, le monde de la Formule 1 tremblait à l'annonce du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari. 2024 aura donc été la Last Dance du Britannique avec Mercedes et 2025 marque le début de son nouveau défi avec la Scuderia. Plus que quelques jours maintenant avant le premier Grand Prix de la saison en Australie. En attendant, les pilotes ont actuellement rendez-vous à Sakhir pour des essais. Et c'est à cette occasion qu'ils ont pu voir Lewis Hamilton au volant de sa Ferrari.

« Cela nous a fait bizarre de le voir en rouge »

Ancien coéquipier de Lewis Hamilton chez Mercedes, George Russell a réagi à cette présence désormais du septuple champion du monde sous les couleurs de Ferrari. Rapporté par NextGen Auto, l'Anglais a alors rapporté sa sensation particulière, expliquant : « Naturellement, c’est différent. Cela nous a fait bizarre de le voir en rouge ce matin, mais il y a toujours beaucoup de monde autour de lui. Lewis a une personnalité tellement énorme sur et en dehors de la piste ».

« Nous regardons vers l’avant et non vers le passé »

Désormais, Mercedes doit donc faire sans Lewis Hamilton. Et à ce propos, George Russell a confié : « Tout le monde au sein de l’équipe est très enthousiaste à l’idée d’écrire ce prochain chapitre. En tant qu’équipe, nous pouvons nous remémorer de bons souvenirs, mais je suis également reconnaissant d’avoir eu la chance d’être son coéquipier pendant trois ans et d’apprendre autant de choses de lui, mais aussi de l’affronter directement pendant trois ans. On a l’impression que c’est la fin d’un chapitre, mais ensuite on attend avec impatience le prochain voyage. Pour Mercedes, nous regardons vers l’avant et non vers le passé ».