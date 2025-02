F1 : Hamilton s’en va, Mercedes se sent bizarre !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après tellement d’années réussies chez Mercedes, Lewis Hamilton a décidé de s’offrir un dernier défi chez Ferrari. Le septuple champion du monde va apporter toute son expérience au sein de la Scuderia, tandis que de son côté, l’écurie allemande va tenter de se reconstruire avec le jeune Kimi Antonelli. Mais comme Toto Wolff l’a récemment concédé, la vie sans Hamilton est étrange.

Lewis Hamilton va très certainement manquer à Mercedes. La légende britannique a décidé de s’offrir un dernier changement d’écurie en rejoignant Ferrari pour cette saison 2025. Si ce dernier s’apprête à former un duo de choc aux côtés de Charles Leclerc, les Flèches d’Argent ont décidé de remplacer « King Lewis » par le tout jeune Andrea Kimi Antonelli. Né en 2006, le pilote italien est considéré comme très prometteur.

« La voiture de l’an dernier était imprévisible »

D’ailleurs, ce dernier était l’un des premiers à avoir pris la piste à Bahreïn pour les premiers essais hivernaux qui auront lieu de mercredi à dimanche. A cette occasion, le directeur d’écurie Toto Wolff s’est exprimé sur son petit protégé, mais aussi sur la vie sans Lewis Hamilton. « Depuis que je peux me rappeler mes premiers jours en Formule 1, voir la voiture prendre la piste et prendre vie, c’est génial. La voiture de l’an dernier était imprévisible, et on s’est concentrés pour faire une voiture meilleure à basse vitesse sans handicaper les virages rapides », a-t-il confié dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« C’est un peu inhabituel de ne pas voir Lewis dans le garage »

« C’est un peu inhabituel de ne pas voir Lewis dans le garage, ça faisait longtemps, mais Kimi est un atout important pour l’équipe, il est très positif. C’est une nouvelle base pour l’équipe et j’ai hâte de voir à quel point il sera performant. Les deux sont très bons. George est le pilote vétéran de l’équipe mais il n’a que 27 ans, et nous avons surement le plus jeune duo de la grille. Entre l’expérience de George et la fraîcheur de Kimi, nous sommes dans une bonne situation », conclut l’Autrichien.