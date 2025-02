F1 - Hamilton : «Pas normal», le nouveau Verstappen se vexe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le début de saison approche à grands pas en Formule 1, et cette année, les enjeux sont nombreux. Bien évidemment, les premiers tours de roues de Lewis Hamilton chez Ferrari seront scrutés avec la plus grande attention, comme ceux de sont successeur chez Mercedes, le très jeune Andrea Kimi Antonelli. Mais ce dernier, régulièrement comparé à Max Verstappen pour sa précocité, s'agace d'être simplement vu comme le remplaçant de Lewis Hamilton.

Alors que Lewis Hamilton avait annoncé son départ très en avance, cela a permis à Mercedes de pouvoir prendre le temps de choisi son remplaçant en optant pour la meilleure option. C'est ainsi que plusieurs noms ont circulé à l'image de ceux de Carlos Sainz, Esteban Ocon ou encore la folie Max Vertsappen. Un retour de Sebastian Vettel a même été envisagé. Et pourtant, Toto Wolff a choisi de miser sur la jeunesse en confiant le volant d'une de ses deux monoplaces à Kimi Antonelli tout juste âgé de 18 ans et qui n'a connu qu'une saison de Formule 2. Un choix qui apparaît risqué, mais le jeune pilote italien, régulièrement comparé à Max Verstappen pour son talent et sa précocité, a également du caractère comme il le démontre en assurant qu'il n'a pas l'intention d'être simplement vu comme le remplaçant de Lewis Hamilton.

« Je ne trouve pas normal de dire que je suis son remplaçant. Il a fait tellement de choses dans ce sport… Je me sens juste comme le prochain pilote Mercedes, et je veux vraiment écrire ma propre histoire. Il est certain que courir pour Mercedes est une grande responsabilité parce que c'est évidemment une équipe de premier plan, mais en même temps, c'est une grande opportunité, c'est un privilège d'être là où je suis aujourd'hui. J'essaie simplement de tirer le meilleur parti de cette opportunité », confie-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com.

Kimi Antonelli est également revenu sur sa saison 2024 assez poussive en Formule 2 chez Prema aux côtés d'Oliver Bearman : « La saison dernière a été une très, très bonne leçon. Vous savez, c'est dans la douleur que l'on devient plus fort et que l'on apprend à surmonter la difficulté. Je pense que j'ai bien appris la saison dernière, et cette année, je suis confronté à une nouvelle étape importante. Il y aura probablement des difficultés à surmonter, mais je me sens mieux préparé à les affronter ».